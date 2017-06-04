أعلنت الاتحاد للطيران عن تشغيل طائرتها المتطورة من طراز إيرباص A380 لخدمة رحلتها اليومية الثانية بين العاصمة الإماراتية ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وأصبحت الآن كل رحلات الشركة بين المدينتين البالغ عددها 14 رحلة أسبوعيا يتم تشغيلها عبر الطائرة العملاقة ذات الطابقين.

وحلت الطائرة العملاقة «السوبر جامبو» محل الطائرة بوينغ 777-300ER المرتبة بنظام الثلاث درجات التي كان يتم تشغيلها في السابق لخدمة واحدة من رحلتي الشركة اليوميتين إلى نيويورك.

ويعني استخدام الطائرة المتطورة لخدمة الرحلة الثانية أن نيويورك ستنضم إلى كل من لندن وسيدني باعتبارها وجهات يتم تشغيل كل الرحلات إليها عبر الطائرات من طراز إيرباص A380. ويمكن للضيوف الآن الاستمتاع باتساق مستويات الخدمة والراحة والرفاهية التي تتميز بها رحلات الطائرة A380 في كلا الاتجاهين.

وقد بدأت الاتحاد للطيران تشغيل أولى رحلاتها اليومية دون توقف إلى نيويورك جيه إف كيه في 26 أكتوبر 2006، وقدمت رحلتها اليومية الثانية في مارس 2014.

وقامت الشركة بعد ذلك بترقية واحدة من رحلتيها اليوميتين إلى طائرة من طراز إيرباص A380 في نوفمبر 2015.