جائزة «أفضل متجر تجزئة» تعترف بالأداء المتميز الذي حافظت عليه «X - سايت» في السوق المحلي

حصدت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، جائزة «أفضل متجر تجزئة» للسنة التاسعة على التوالي وجائزة «أفضل مبادرة تسويقية» لعام 2017 وذلك خلال حفل جوائز أكاديمية التجزئة في الشرق الأوسط السنوي الذي أقيم في دبي من قبل شبكة DISTREE الشرق الأوسط من ٨ مايو الى١٠ مايو ٢٠١٧.

وقد تسلم الجائزتين مدير إدارة المنتجات في X-سايت من إلكترونيات الغانم، روهيت جاندوترا، الذي شارك اعتزاز فريق عمل X-سايت في المحافظة على الريادة في الكويت كأكبر شبكة تجزئة للإلكترونيات. وتعترف جائزة «أفضل متجر تجزئة» بالأداء المتميز الذي حافظت عليه X-سايت في السوق المحلي لتبقى الرائدة والأكثر ابتكارا في خدمات التجزئة وخدمة احتياجات جميع شرائح المستهلكين عبر معارضها وموقعها الإلكتروني.

ويتم تحديد الفائزين باستخدام الردود عن تجربة التسوق على مدى عام كامل بالإضافة إلى تقييم لجنة تحكيم التي تضم شخصيات مهمة. أما جائزة «أفضل مبادرة تسويقية»، فقد حصدتها X-سايت عن حملة العروض السرية الحصرية التي أطلقتها على موقعها الإلكتروني والتي جذبت آلاف العملاء وكافأتهم بجوائز قيمة خلال عام 2016.

وانفردت هذه الحملة بأنها تكافئ العملاء عند إنشائهم لحساب خاص بهم عبر موقع xcite.com أو تطبيق الهواتف. فبمجرد تسجيل الدخول على موقع X-سايت، يصبح كل عضو مخولا للفوز من بين مجموعة من المكافآت الحصرية للأعضاء مثل الخصومات والهدايا المجانية.

وقد أتاحت هذه الحملة لآلاف العملاء الاستمتاع بعروض غير مسبوقة وتجربة فريدة أثناء التسوق عبر الإنترنت. وقد أثبتت الحملة نجاحها عبر تعزيز معدل التفاعل مع المستخدمين.