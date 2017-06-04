العجمي: الآلية الجديدة تتميز بالمرونة لتلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية

35% نمو سنوي للمعاملات الإلكترونية في 2016

وقع اختيار شركة كي نت، شركة كويتية وطنية للخدمات المصرفية الآلية المشتركة مملوكة بالتضامن بين 11 مؤسسة مصرفية كويتية، على شركة جيمالتو، الرائدة عالميا في مجال الأمن الرقمي لتقديم حلها المعروف باسم «Confirm Authentication Server».

يتسنى من خلال هذا الحل إنشاء كلمة سرية لمرة واحدة لإجراء مصادقة عبر الإنترنت، ما يمكن من تنفيذ ملايين المعاملات الإلكترونية الآمنة في الدولة من خلال بوابة كي نت للدفع الإلكتروني، مع تحقيق تقدم كبير في مجال الحماية من الاحتيال.

وتتمتع هذه المنصة الآمنة بإمكانيات تخصيص كبيرة وفقا للاحتياجات، فضلا عن إمكانية دعم مجموعة كبيرة من طرق المصادقة والتوقيع.

وسيمكن هذا الحل الذي يبدأ بكلمة سرية لمرة واحدة عبر رسائل نصية قصيرة في نهاية المطاف البنوك من التوسع نحو استخدام حلول Gemalto Mobile Protector وSecure Messenger.

سيتسنى لكي نت الاستفادة من حل جاهز يسهم في تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية مطردة النمو في البلاد، بالإضافة إلى إحداث طفرة هائلة في التجارة الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2016 فقط عالجت كي نت ما يزيد على 25 مليون معاملة إلكترونية، بلغت قيمتها ما يقرب من 1.6 مليار دولار، ما يمثل معدل نمو سنوي 35%.

تقدم بوابة كي نت للدفع الإلكتروني خدماتها أيضا للجهات الحكومية بالدولة، حيث تستخدم لسداد الرسوم والفواتير المتعلقة بما يربو على 60 خدمة دفع إلكترونية حكومية، تتضمن فواتير الكهرباء والمياه والغرامات المرورية ورسوم الاشتراكات المستحقة لوزارة المالية وفواتير الاتصالات وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى.

ويوفر خادم المصادقة المقدم من جيمالتو في الوقت الراهن منصة قوية لعملية التحول الرقمي المستمر، ويسهم في حمايتها من التهديد المتزايد لهجمات الاحتيال عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة كي نت، عبدالله العجمي، قائلا «يحتاج مقدمو الخدمات والمستهلكون على حد سواء إلى مستوى حماية أكثر قوة في ظل الطفرة التي تشهدها الخدمات الإلكترونية والخدمات الحكومية في الكويت» وأردف قائلا «يأتي الحل الذي تقدمه جيمالتو مدعوما بخبرة لا مثيل لها، ويوفر إمكانية التطور والمرونة اللازمين لتلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية، مع تقديم تجربة آمنة ومتناسقة في الوقت ذاته للمستخدمين عبر أنواع مختلفة من القنوات الإلكترونية».

وفي سياق متصل، صرح النائب الأول للرئيس للحلول المصرفية في منطقة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي سابقا، الشرق الأوسط وأفريقيا في جيمالتو إريك كلوديل قائلا «إن خادم المصادقة الذي أثبت جدارة عملية هو تطبيق مثالي لإستراتيجية كي نت للحماية الأمنية متعددة الطبقات، كما يوفر سبيل لا مثيل له للانتقال في مرحلة ثانية إلى عمليات إنشاء كلمات المرور الديناميكية المعتمدة على الأجهزة الجوالة» وأضاف «إن الكويت رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ويضع هذا الحل أساسا ونقطة انطلاق لجيلها القادم من الخدمات الإلكترونية».