صرح مكتب ميسان بأنه قدم خدماته الاستشارية إلى شركة أجيليتي بشأن التسوية الشاملة التي تكللت أخيرا بالنجاح للقضية المتعلقة بعقود توريد المواد الغذائية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة الأميركية خلال الأعوام من 2003 إلى 2010.

وفي الجزء الجزائي من القضية وافقت «أجيليتي» على الادعاء بمخالفة فيما يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولارا، والمخالفة هي فعل بسيط معاقب عليه، ولا صلة لها بأي من التهم الجزائية الأساسية. وفي الشق المتعلق بالإجراءات المدنية الموازية في القضية، وافقت الشركة على دفع مبلغ 95 مليون دولار نقدا.

وستغلق هذه التسوية كل الادعاءات القضائية الناشئة عن هذه العقود والمتصلة بأي من موظفي «أجيليتي» ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة. كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي بالدخول في عقود جديدة مع الحكومة الأميركية.

وصرح الشريك الرئيسي في مكتب ميسان بدر الجيعان قائلا: يشرفنا أننا تمكنا من مساعدة أجيليتي في هذا الإنجاز المتميز، ومع ذلك علينا أن نعترف بأن دورنا كان ثانويا بالمقارنة بدور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان الذي لعب دورا قياديا واستراتيجيا في الدفاع بوجه هذه المطالبات لأكثر من 8 سنوات، إنه يستحق حقا مكانته باعتباره واحدا من قادة الشركات الأكثر ديناميكية في العالم.

وأكد الجيعان أنه على يقين من أن التسوية ستمحو الشك بالنسبة للمستثمرين والجهات الممولة وأصحاب المصالح الآخرين، وستوفر مصدرا هائلا من فرص التعاقد الحكومية والتجارية الجديدة التي ستستفيد منها «أجيليتي».