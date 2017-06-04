أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول عن ان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أصدر قرارا بتعيين هيثم الغيص محافظا جديدا للكويت في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوپيك» وذلك خلفا لنوال الفزيع عقب احالتها الى التقاعد.

وجاء في القرار الذي اصدره المرزوق يوم الخميس الماضي، تعيين هيثم الغيص محافظا للكويت في «أوپيك» اعتبارا من بداية شهر يونيو الجاري.

ويتولى الغيص حاليا رئيس اللجنة الفنية لمتابعة خفض انتاج النفط من داخل وخارج «أوپيك» بالإضافة الى توليه منصب مدير دائرة البحوث التسويقية في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، ولدى الغيص خبرة تمتد الى عشرات السنوات حيث تولى منصب مدير مكتب مؤسسة البترول في العاصمة البريطانية لندن ومن قبلها في العاصمة الصينية بكين بالإضافة الى خبرته الواسعة في مبيعات النفط الخام والمشتقات البترولية. وذكر المصدر ان مجلس المحافظين ويمثله هيثم الغيص يقوم بالدور الرئيسي في ادارة منظمة «أوپيك» والتركيز على الجوانب المالية والادارية والتوظيف ورسم الاستراتيجيات لعمل «أوپيك» ومسار العمل مستقبلا وتحضير اجندة الاجتماعات الوزارية.

وقال المصدر ان مجلس المحافظين يعقد اجتماعين في السنة مرة في نصف السنة والثانية في اخر العام.

تجدر الإشارة الى ان الكويت اضطلعت على مدى سنوات طويلة بدور قيادي وبناء داخل «أوپيك» من اجل إعادة التوازن والاستقرار الى السوق العالمية ما اكسبها احتراما من قبل دول المنظمة ومن خارجها، كما ان اختيار الكويت لرئاسة لجنة المراقبة الوزارية بالإجماع للتنسيق بين الدول المنتجة للنفط الـ 24 الأعضاء في «أوپيك» وخارجها يعكس مكانة وأهمية الكويت في تحقيق استقرار سوق النفط.