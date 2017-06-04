أعلن مكتب «ASAR - الرويح وشركاه» عن تقديمة المشورة القانونية لشركة «كاريدج» اللوجستية للتجارة العامة، وذلك في عملية استحواذ شركات «ديليفيري هيرو» على نسبة 100% من رأسمال الشركة.

وأضاف المكتب في بيان له، أن هذا الاستحواذ سيؤثر في سوق الاندماجات والاستحواذات بالكويت لسنوات عديدة، مشيرا الى أن شركة «كاريدج» هي شركة كويتية حديثة وسريعة النمو متخصصة في توصيل الأغذية وتعمل في الكويت ودول مجلس التعاون.

وتتبنى «كاريدج» طريقة عمل هجينة بحيث تقدم خدمات التوصيل من المحلات والمطاعم المشتركة بالمنصة الالكترونية الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل الخاصة بها في دول الشرق الأوسط، مما يسمح لها بإضافة المطاعم التي لا توفر خدمة التوصيل بنفسها إلى منصتها الالكترونية، وبتوفير خدمات التوصيل بالنسبة إلى المطاعم التي تنوي وقف تلك الخدمات. وفي هذا السياق، قال الشريك في مكتب ASAR - الرويح وشركاه إبراهيم ستوت: «من المثير للاهتمام بشكل خاص أن نرى شركة كويتية تأسست حديثا ونمت محليا تحقق نجاحا كبيرا في غضون هذه الفترة القصيرة من الزمن. هذه الصفقة تؤكد أن للكويت مكانا على خارطة نجاح الشركات الناشئة والتي تستند الى التكنولوجيا في تقديم خدماتها».

ومن جانبه، قال الشريك في مكتب ASAR - الرويح وشركاه إزكيل توما: «نجاح عمل شركة «كاريدج» وعملية الاستحواذ هما دليل قاطع على سلامة أسس الاقتصاد الكويتي، وأن النظرة المستقبلية مشرقة جدا. ونحن نؤمن بأن هذه الصفقة سيكون لها تأثير رئيسي على سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في الكويت».