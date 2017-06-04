أجرى البنك الأهلي المتحد في الحادي والثلاثين من مايو المنصرم السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا. وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول فؤاد احمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: عادل موسى علي، مبارك فيصل سعود، دعيج العود، عادل فالح البصمان، محمد خير الله سلطان، علي عبدالرحمن البدر، عفيفة علي حسن، نجيبة سلطان راضي، عبدالله عيسى علي، سيف العجمي، عادل يوسف المزيدي، مريم طارق منصور، راشد الهاجري، محمود احمد القطان، محمد راشد الرشيدي، مريم يوسف العلي، عبدالله ابراهيم الفيلكاوي، هند علي الخشتي، عبدالوهاب سعود عبدالعزيز، عبدالله محمد صادق الراشد، شيخة خالد ابراهيم، بدر منيف العنزي، عبدالوهاب سالم عجران، زهرة محسن عاشور، ونبيل ابراهيم محمد.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.