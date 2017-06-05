جابر: سنقدم مجموعة كبيرة من المشاريع المتنوعة في معظم دول العالم

ينطلق اليوم المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والذي يعتبر الحدث الأقوى في المعارض العقارية الرمضانية على الإطلاق «المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية» وبحلته الجديدة، ويجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محليا وعالميا.

وتطرح «إكسبو سيتي» لهذا المعرض مجموعة متنوعة من العروض والإعلانات الجديدة في عالم المعارض، منها هدايا للمشترين في المعرض.

وأكد جابر أن الشركة قامت بوضع أفكار جديدة لإقامة المعرض، الذي سينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في فندق ريجنسي-البدع (السالمية)، منها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت ليقدمون أفضل ما لديهم «حصريا» خلال فترة المعرض.

وأكد جابر ان هذا الأمر ليس بجديد على «إكسبو سيتي» في أن تجمع أفضل الشركات العقارية المحلية والعالمية، وتجلب معهم مشاريع عملاقة تليق بسمعة الشركات والمعرض معا، في حين أن حجم المشاريع التي ستقدم خلال المعرض سيكون الأول من نوعه في تاريخ المعارض العقارية التي تقيمها الشركة كون ان هذه المشاريع في أغلب دول العالم، منها عقارات وفلل وشقق وشاليهات وأراض.

وقال جابر: المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها، وأن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وقد يساهم هذا التوجه في انجاح المعرض بشكل كبير بعد ان اظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة انها غير آمنة، وان القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر.

وأبدى جابر ترحيبه بمشاركة شركات متميزة تعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى أنها ستقدم خدمات وتسهيلات ليستطيع العميل اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية.

«المملكة الخليجية»

وقال مدير إدارة المبيعات في المملكة الخليجية إبراهيم ابو عمارة ان الشركة ستقوم خلال هذه المشاركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وأضاف: من أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

«إنفينتي العقارية»

وكشف مدير إدارة المبيعات في شركة إنفينتي العقارية فهد العنزي عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف «الشركة قد انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المديين المتوسط أو البعيد».

«دار الجوار»

قال مدير إدارة المبيعات في شركة دار الجوار العقارية وليد الجمال وعدنا وتحدينا واستمررنا في عروض السبعينيات، وأكد الجمال ان تميز الشركة يأتي من تملكنا للعقارات التي يتم تسويقها في الشركة، مشيرا إلى أن العميل هو جُل اهتمام الشركة، وبتوفير له كل سُبل الراحة له، حيث ان الشركة وفرت عدد 20 باصا لنقل العملاء من وإلى الحرم، وتوجد 5 باصات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على مدار الساعة.

ومن خلال عروض الشركة في رمضان، أشار الجمال إلى أن العروض تكمن في عمرة رمضان ابتداء من 1750 دينارا كويتيا تدفع مرة واحدة و يتملك العميل 25 سنة «عمرة في رمضان».

«هومز العقارية»

وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة هومز العقارية منال رمزي أن الشركة ستطرح في المعرض مشروع «المنار المكي-Hilton» ليلبي رغبات الجمهور في تملــك وحدات مؤثثة بجوار الحرم لمدة 99 سنة وتحت إشراف فنادق Hilton العالمية.

وعن مشروع «المنار المكي-Hilton» قالت رمزي انه مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كم / 5 دقائق فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار مواقف كدي.

وتابعت: يوفر «المنار المكي-Hilton» لنزلائه مستوى عال من الجودة والرفاهية الفريدة الذي تمتاز به الشقق حيث يستمتع الملاك بالمدخل المستقل والردهة الفاخرة وقاعة الاستقبال المتكاملة والخدمات الفندقية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يتيح لهم قدراً لا يُضاهى من الخصوصية والراحة.

«مجموعة فنادق الحرمين»

وأكد مدير المبيعات في مجموعة فنادق الحرمين المتحدة تامر رضوان ان الهدف من هذه الرعاية هو اهتمام الشركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وتابع: من أهم المشاريع التي ستطرح خلال المعرض وأبرزها على الاطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة قصيرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

«المسك المتحدة العقارية»

وقال المدير العام في شركة المسك المتحدة العقارية فواز الفارس ان الشركة تطرح في المعرض مشروع برج مريم حيث يقع المشروع بإطلالة مباشرة على ضفاف نهر كورا في وسط العاصمة تبليسي على سفوح جبال القوقاز في جورجيا، حيث يمتزج السحر بالجمال في منطقة بسيطة هادئة حالمة ترعرعت وسط أحضان المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر العقول والقلوب.

وتابع الفارس: يتألف المشروع من برجين توأمين يضم كل برج 16 طابقا سكني ليكوّنا اكثر من 200 شقة سكنية موزعة على البرجين بمساحات متفاوتة تبدأ من 53 مترا مربعا وحتى 400 متر مربع.

«آفاق المستقبل»

من جانبها، أعلنت «آفاق المستقبل العقارية» انها ستطلق أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين وبهذه المناسبة.

وقال المدير العام في الشركة يوسف العبدالجليل ان «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الانشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دورا يضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

واشار العبدالجليل الى ان المستثمر الجاد يبحث دائماً عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «افاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى، فالوحدات المتوافرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

«مجموعة برج جلوبال»

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة برج جلوبال عمرو الجمال ان المجموعة تأسست داخل الكويت عام 2013، وقطفت ثمار رؤيتها المستقبلية بعد تحقيق مشوار طويل من النجاح ووضعها رؤية مستقبلية واضحة.

وتابع الجمال: تم افتتاح مقر للشركة في الامارات ومصر، والعمل على تلبية رغبة شركاء النجاح، وافتتاح فرع للشركة في تركيا، مهد الطريق لتحقيق خطة مهنية مدروسة.

«المزيدي العقارية»

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة المزيدي العالمية العقارية محمد ابراهيم المزيدي ان الشركة متخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل الكويت وخارجها، مؤكداً أنه يتم انتقاء المشاريع المسوق والمالك لها بأهم مدينتين على مستوى العالم دبي ولندن، ومنها مشروع جزر العالم في دبي، أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم مع الكثير من المميزات، ومهم لمن يبحث عن الفخامة والتميز.

ولفت إلى المشاريع في بريطانيا، والتي تعتبر الاولى على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم عرضها هي أراض غير مصنفة وتعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من الجهات الحكومية.

«بافاريا العقارية»

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة بافاريا بدر الشريفي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر المالك لجميع مشاريع الشركة، وأيضا هي المنفذ لجميـــع الأعمال الإنشائية شركة بافاريا للتجارة العامة والمقاولات، وكذلك المسوق الحصري لمشاريع الشركة فقط وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية في السوق المحلي.

«أفرست بلاس»

من جهة أخرى أعلنت نائبة مدير إدارة المبيعات في «شركة أفرست بلاس» سعاد أمبارك أن الشركة تطرح حاليا أحد المشاريع الجديدة في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، مشيرا إلى أن الشركة هي المطور والشريك للمشروع.

وأضافت: يتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

ولفتت أمبارك إلى أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري.

«لوتس العقارية»

من جانب آخر أعلن المدير العام في شركة لوتس بروبيرتيز العقارية ضياء الترك ان الشركة كما عودت عملاءها على طرح مشاريع جديدة تناسب وتخدم مصلحة العملاء، بصدد إطلاق المشروع الجديد «أورا» وهو مشروع سكن طلاب استثماري قيد الإنشاء في «نولدج كوارتر».

وأشار الترك إلى أن المشروع يعتبر من أحد المواقع التعليمية الاستراتيجية الأكثر ازدهارا في مدينة ليفربول، لا سيما أنه على بعد دقائق قليلة سيرا على الاقدام من جامعة ليفربول العريقة.

«3D العقارية»

وكشفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة 3D العقارية هبة غازي أن الشركة تقدم خلال المعرض مشاريع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا ومانشستر وتايلاند ومصر وبلغاريا.

وعن مفاجأة الشركة خلال المعرض وهي مكاتب تجارية برعاية بنك دبي الوطني في قلب شارع الشيخ زايد بأسعار 8000 دينار كويتي وعوائد ايجارية لمدة 5 سنوات.

«يسر العقارية »

وكشف الرئيس التنفيذي شركــــة يسر الدوليـة العقارية أشــرف يســـري الصباحي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال وألمانيا في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وأيضا أجمل مدن ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

«آمار سيتي»

وقال مدير المبيعات في شركة آمار سيتي العقارية محمد عبده ان «آمار سيتي» بدأت مؤخراً بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

من جهة أخرى أكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم يتم تسليمه على ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لأسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.