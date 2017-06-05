الأيوب: نطمح لتقديم تجربة مميزة ومكملة لأسلوب حياة عملائنا

أعلنت Ooredoo الكويت، عن إطلاقها برنامج مكافآت نجوم بحلته الجديدة. ويقدم البرنامج الذي يعد الأكبر في الكويت العديد من المزايا الحصرية والمميزة للعملاء بالتعاون مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها.

الاشتراك في البرنامج متاح لكل عملاء Ooredoo مجانا عن طريق موقع البرنامج الإلكتروني nojoom.ooredoo.com.kw.

وفي تعليق له حول ذلك، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب أن إطلاق البرنامج يتسق مع سياسة الشركة المبنية على الاهتمـــام والتواصل والتحدي.

وأضاف «نطمح من خلال هذا البرنامج لأن نقدم لعملائنا تجربة مميزة مكملة لأسلوب حياتهم واحتياجاتهم، فقد حرصنا على التعاون مع أفضل العلامات التجارية ومزودي الخدمات وذلك لتتماشى الخدمات مع تطلعــــات عملائنا من كل الشرائح. كما أننا في صدد زيادة عدد شركائنا في البرنامج وذلك لمواكبة نمط حياة عملائنا الأعزاء».

وأوضح الأيوب أنه بإمكان العملاء استخدام موقع البرنامج لاستبدال نقاطهم بكل مرونة، وأكد «حرصنا على أن تكون هناك خدمات منوعة بتنوع احتياجات العميل، حيث توجد قسائم شرائية من أفضل محلات الأزياء ومراكز الترفيه للأطفال والمطاعم والفنادق وخطوط الطيران ومحلات التجزئة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى عيادات صحية ومراكز رياضية وغيرها، لأننا نؤمن بأن دورنا لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الاتصالات بل نطمح لأن نشارك عملائنا اهتماماتهم».

وتزداد نقاط نجوم بزيادة استخدام العميل لخدمات Ooredoo، ويمكنه استبدال هذه النقاط للحصول على خدمات وقسائم شرائية من شركاء Ooredoo المختلفين في برنامج «نجوم».

وحول موقع البرنامج الإلكتروني الجديد nojoom.ooredoo.com.kw، أكد الأيوب أن الموقع مصمم ليكون سهل الاستخدام سواء على شاشات الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. يذكر أن التسجيل في البرنامج عن طريق البرنامج مجاني، ويتم باستخدام رقم العميل المدني حيث يتم ربط كل الخطوط المسجلة للعميل واحتساب نقاطها في رصيد حسابه لمكافآت نجوم.

كما يحتوي الموقع على قائمة بكل أسماء الشركات والجهات المشاركة في البرنامج، ويستطيع استبدال نقاطه بخدمات من الجهات المشاركة بكل سهولة عن طريق الموقع.

إضافة إلى ذلك، يستطيع العملاء الآن تحويل نقاط «نجوم» لعملاء آخرين.

وتماشيا مع سياستها المبنية على إثراء تجربة العملاء، خصصت الشركة فئة مميزة لعملاء النخبة تـقدم لهم مزايا حصرية عن طريـــق برنامج «نجــوم»، تؤهل العملاء للاستمتاع بالدخول المجاني للعديد من صالات الانتظــار فـــي مطارات مختلفـة حول العالم، كما يمكن لأعضاء هذه الفئة الحصول على خدمة المساعدة الشخصية على مدار الساعة أينما كانوا، والتي تشمل إجراء معاملات مكتبية مثل المعاملات الحكومية وإجراءات استخراج التأشيرات وصيانة السيارة ودفع المصاريف المدرسية والمخالفات المرورية وإيقاف السيارة مجانا في عدد من أبرز المجمعات التجارية في الكويت، بالإضافة إلى مفاجئات أخرى خاصة بهذه الفئة.