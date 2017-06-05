«زواجي كان في حقيقة الأمر أشبه بمأساة إغريقية قديمة»
جملة من رسالة بعث بها الأمير تشارلز في 21 يونيو 1992 للسيدة الأميركية الأولى نانسي ريغان في ذلك الوقت، وعبر فيها عن شعوره العميق بالألم لانهيار زواجه من الأميرة ديانا. وتكشف هذه الرسالة، التي كانت واحدة من رسائل عدة، أن الأمير كان يعاني هو الآخر من اضطراب عاطفي آنذاك، وكان يبحث عن السلوى والطمأنينة.
«الرقص فن.. واللي مش عاجبه.. هو حر»
الراقصة والممثلة المصرية لوسي مدافعة عن مهنة الرقص التي تعتبرها فنا راقيا إذا ما ابتعد عن الابتذال الرخيص، مضيفة خلال برنامج «شيخ الحارة» على قناة «القاهرة والناس» انها رفضت الذهاب الى اسرائيل لتدريب الراقصات هناك رغم المقابل المادي المغري جدا، كما أكدت أنها لا ترقص مرغمة خوفا من مسؤول كبير، بل تغالي في الأجر، واللي مش عاجبه هو حر.
«إنه يعيش على كوكب آخر»
الروائية البريطانية ج.ك. رولينغ، الحاصلة على وسام الشرف البريطاني، والتي اشتهرت بتأليفها سلسلة روايات «هاري بوتر» التي فازت من خلالها بالعديد من الجوائز، تنتقد الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه انسحاب بلاده من معاهدة باريس الخاصة بتغير المناخ.
«شاروخان ممثل هندي.. قتل له كام أسد وكام ديناصور»
الفنانة فيفي عبده معلقة على حلقة برنامج «رامز تحت الأرض» التي كانت ضحيتها الممثل الهندي الشهير شاروخان، حيث قالت عبر حسابها الشخصي متوجهة بحديثها لمقدم البرنامج رامز جلال «شاروخان ممثل هندي يعني موتله 15 ديناصور على 20 تنين وخنق 50 اسد وشال 20 فيل ومش هيفرق معاه حتة كومودو ده يا رامز».
«إن تماسك مدينة مانشستر وصمود أبنائها درس للعالم أجمع»
الأمير البريطاني وليام خلال زيارته كاتدرائية مانشستر للتعزية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المدينة في الفترة الأخيرة.
ماذا كتب الامير تشارلز الى نانسي ريغان عام 1992 ... وكيف دافعت لوسي عن مهنة الرقص ... ومارأي فيفي عبده في حلقة شاروخان في "رامز تحت الارض"