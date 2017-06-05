المعرض يخدم شرائح كثيرة من المستثمرين الباحثين عن شقق وفيلات وبيوت وأراضٍ

«التجارة» تشدد دائماً على الشركات المشاركة في المعارض وهو أمر صحي وطبيعي

اللجنة العقارية تواصل العمل على ضبط إيقاع السوق العقاري وتحديداً المعارض العقارية تنطلق اليوم فعاليات المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 8 يونيو الجاري في فندق ريجنسي البدع، ويجمع المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية مجموعة كبيرة من الشركات العقارية التي تطرح مشاريع عقارية في مختلف دول العالم، وأغلبها تطرح للمرة الأولى في السوق الكويتي، حيث إن الشركات العقارية المتواجدة في هذا الحدث الكبير تطرح مشاريعها العقارية مع عروض مميزة تطلقها لأول مرة في المعرض، وأوضح رئيس مجلس إدارة «إكسبو سيتي» أحمد عبدالوهاب الصفار أن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية ينطلق بحلة جديدة، ويجمع مجموعة متميزة من الشركات العقارية الرائدة في الكويت التي تقدم أفضل المشاريع على الإطلاق تحت سقف واحد، لافتا إلى أن المعرض سيقدم فرصا عقارية تطرح لأول مرة في السوق، ما يساهم في نجاح المعرض واستقطاب أكبر عدد من الزوار.

وأكد الصفار ان المعرض تتواجد فيه شركات ومشاريع تم الاطلاع عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وحصلت على الموافقة للمشاركة في المعرض، مبينا ان الشركات والمشاريع المقدمة في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية مدققة بشكل كبير بعد موافقة الجهات الرسمية في الدولة.

وبين الصفار ان «التجارة» تشدد دائما على الشركات المشاركة في المعارض، وهو أمر صحي وطبيعي، ويعطي مصداقية كبيرة ونجاحا للمعارض العقارية في الكويت، مشيرا إلى أن «إكسبو سيتي» أصبحت من الشركات المنظمة للمعارض التي تتمتع بسمعة طيبة بسبب مصداقية الشركات التي تشارك في معارضها واختيارها أيضا لأفضل الشركات التي ليس لديها مشاكل أو تسبب أي ضرر سواء للشركة أو المستهلك، وأكد الصفار أن أولوية الشركة الحفاظ على أموال المستثمرين واستثماراتهم العقارية، وتعمل بكامل جهدها لكشف المندسين بالسوق العقاري ونشدد عليه كثيرا.

وأكد الصفار ان اللجنة العقارية المقامة حاليا وبرئاسة وزير التجارة والصناعة تواصل العمل في ضبط إيقاع السوق العقاري وتحديدا المعارض العقارية، متوقعا ان تقدم اللجنة المزيد من القرارات التي تساهم في إنعاش السوق العقاري وحمايته من أي أضرار سواء للشركات أو المستثمرين، متمنيا لهم التوفيق في إصدار قرارات منطقية وواقعية بالتعامل مع السوق العقاري.

وذكر الصفار ان المناخ الاقتصادي في السوق يتيح للقطاع العقاري تبوؤ مكانة مرموقة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، كونه القطاع الآمن من أي تقلبات، وكثير من المستثمرين يؤمنون بأن هذا القطاع الأفضل على الإطلاق من غيره، لافتا إلى أن العقار اثبت انه قادر على الوقوف أمام أي تقلبات سواء سياسية أو غيرها في أي دولة حول العالم.

وأكد الصفار ان المستثمر الكويتي أصبح واعيا وقادرا على اختيار العقار المناسب له في أي سوق من الأسواق العقارية سواء خليجي أو عربي أو أوروبي، لافتا في الوقت نفسه الى أن المستثمر الكويتي ترتيبه ما بين الأول والثاني والثالث في حجم الممتلكات العقارية في دول عديدة، ما يدل على انه مستثمر عقاري ناجح ويفضل الاستثمار في القطاع العقاري.

وبين الصفار ان الشركات المشاركة في المعرض ستقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، داعيا في الوقت نفسه كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري الى أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعتبر بمنزلة عروض قوية لم تقدم سابقا.

وقال الصفار ان الشركة تطلق هذا الحدث الكبير اليوم نظرا للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية، لاسيما الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل المستثمر الكويتي الباحث دائما عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.

وأكد الصفار أنه مازال هناك توافر في السيولة في السوق العقاري وهو عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، لاسيما أن كثيرا من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعد من الأحداث المهمة التي توفر فرصا مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج، مقارنة بأي استثمار آخر سواء في البورصة أو التجارة.

وشدد الصفار على أهمية إقامة معرض المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، كون العروض المقدمة تناسب جميع الشرائح بسبب الفرص العقارية التي تقدمها الشركات العارضة والأسعار التي تناسب جميع المستثمرين.

ولفت الصفار إلى أن إكسبو سيتي تسعى دائما لتنظيم معارض عقارية بشكل مختلف، اذ تتميز معارض الشركة بوجود شركات عقارية مميزة، ومشاريع في بلدان عدة، مشيرا إلى أن المعرض يخدم شرائح كثيرة من المستثمرين الباحثين عن شقق وفيلات وبيوت وأراض سواء في الكويت أو أي دولة خليجية وعالمية.

وبين الصفار ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية له خصوصية كبيرة لدى الشركات المشاركة، حيث تقدم الشركات مشاريع في المملكة العربية السعودية تختص بالسياحة الدينية، ومشاريع أخرى تناسب جميع المستثمرين والباحثين عن استثمار عقاري مناسب، لافتا إلى أن العروض المقدمة من الشركات ستكون بمنزلة مفاجأة للزوار، بالإضافة إلى المشاريع التي تقدم في أسواق تشهد استقرارا وتميزا في السوق العقاري.