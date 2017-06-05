حققت شركة مجموعة الأوراق المالية 1.3 مليون دينار أرباحا تضاف إلى قائمة الدخل الخاصة بالشركة بنهاية الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الجاري تمثل أتعابا تحصل عليها الشركة نظير تقديم خدمات استشارية لإحدى الشركات التجارية، وذلك بحسب بيان أرسلته الشركة إلى البورصة الكويتية أمس. وورد في البيان أن مجموعة الأوراق المالية أبرمت عقدا لتقديم خدمات استشارية لشركة نهوض للتجارة العامة والمقاولات، وذلك لهيكلة بعض أصولها والتخارج من بعض استثماراتها. وقامت المجموعة بإتمام عملية التخارج وإبرام العقد المبرم بين الشركتين، وهو ما يجعل أثره يظهر في قائمة الأرباح والخسائر الجارية.