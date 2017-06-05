السوق حقق أفضل مستوياته عند 13.2 مرة بالربع الأول من 2016

«السعودي» و«القطري» في المرتبة الثانية بعد الكويت بـ 14.6 مرة

«دبي» الأفضل استثمارياً على مستوى أسواق الخليج بمكرر 9.4 مرات شريف حمدي

جاء مكرر ربحية البورصة الكويتية الأسوأ على مستوى أسواق الخليج وذلك ببلوغه 18.2 مرة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى كثيرا من متوسط أسواق الخليج البالغ 12.4 مرة. ويرجع ارتفاع مكرر الربحية الذي يعد امرا سلبيا على الصعيد الاستثماري الى عاملين اما ارتفاع اسعار الاسهم او تراجع ربحية الشركات ويعاني السوق الكويتي خلال الفترة الحالية من العاملين معا في المتوسط بالنسبة لكافة الشركات المدرجة.

ويعد مكرر ربحية السهم P/E، من المؤشرات المهمة التي ينظر لها المستثمرون عند تقييم الأسهم قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكلما كان مكرر الربحية للسهم منخفضا مقارنة بباقي الشركات المدرجة بذات القطاع كان السهم مغريا للشراء ومشجعا على الاستثمار فيه، وبالعكس كلما كان مكرر الربحية مرتفعا كان العائد الاستثماري أقل.

وفي تحليل لـ «الأنباء» أجرته استنادا إلى أرقام شركة كامكو للاستثمار، فإن مكرر الربحية بسوق الكويت يواصل الصعود بشكل لافت وهو أمر سلبي بالنسبة لمن يريدون الاستثمار بالسوق، حيث إنه بلغ أعلى معدلاته منذ عامين بنهاية الربع الأول من 2017 (كما يظهر في الانفوغراف المرفق).

ويذكر أنه بلغ 17 مرة في نهاية الربع الأول من 2015، وفي إشارة ايجابية للمستثمرين بدأ المكرر يتراجع في سوق الكويت ببلوغه 16.7 مرة بنهاية الربع الثاني من ذات العام.

واستمر في المنحى الهابط (وهو أمر ايجابي للسوق) حتى بلغ 15.3 مرة في نهاية الربع الثالث، وانهى عام 2015 عند 15.5 مرة.

وفي نهاية الربع الأول من 2016 سجل أدنى مستوى له في آخر عامين ببلوغه 13.2 مرة، ولكنه ما لبث أن عاد مجددا للاتجاه الصاعد ببلوغه 15.3 مرة بنهاية الربع الثاني من ذات العام، ومنذ ذلك الحين والمنحى في ارتفاع متواصل، حيث بلغت 15.6 مرة بنهاية الربع الثالث، وارتفع لـ 16.8 مرة بنهاية الربع الأخير من 2016، ثم قفز في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 18.2 مرة، وهو أمر يقلل من فرص الاستثمار بالسوق كما سبق ذكره.

خليجيا، جاء ترتيب الأسواق من حيث مكرر الربحية على النحو التالي:

٭ السوق السعودي حل ثانيا بمكرر ربحية 14.6 مرة.

٭ سوق قطر أيضا بلغ مكرر ربحيته 14.6 مرة.

٭ بلغ مكرر ربحية سوق أبوظبي 10.8 مرات ليحل في المرتبة الرابعة من حيث ترتيب أسواق الخليج.

٭ سوق البحرين حل خامسا بمكرر ربحية 10.1 مرات.

٭ بلغ مكرر ربحية سوق مسقط 9.6 مرات.

٭ أما سوق دبي المالي فشهد أقل مكرر ربحية بـ 9.4 مرات.

ورغم تصدر سوق الكويت لأسواق الخليج على مستوى ارتفاع مكرر الربحية P/E، إلا أن السوق الكويتية فيها فرص استثمارية جيدة، فهناك قرابة 30 سهما موزعة على أغلب القطاعات مكرر ربحيتها أقل من 10 مرات، كما أن نحو 15 سهما مكرر ربحيتها ما بين 10 و 12 مرة وهو قريب من متوسط أسواق الخليج.

كما أن مكرر ربحية مؤشر كويت 15 الذي يضم أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، يتراوح بين 10.3 مرات و 23.3 مرة، وهو معدل يسمح أيضا بالاستثمار كون المؤشر يضم بنوكا وشركات تشغيلية كبرى حققت نموا ملحوظا في الأداء بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

مضاعف الـ PB/V

إلى ذلك تلقي «الأنباء» الضوء على مؤشر آخر مهم عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق المالية، وهو مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية PB/V، ويحسب المعدل بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، وكلما انخفض الناتج كان ذلك مؤشرا ايجابيا، وكلما ارتفع كان مؤشرا سلبيا وغير مشجع، حيث تعتبر القيمة الدفترية للأسهم (صافي قيمة الاصول) أحد المؤشرات المهمة للتقييم وذلك بمقارنتها مع القيمة السوقية.

ويعد مضاعف السعر الى القيمة الدفترية PB/V بنهاية الربع الأول من العام الحالي لسوق الكويت المالي من افضل مؤشرات التقييم بالمقارنة مع اسواق الاسهم الخليجية، إذ بلغ 1.23 مرة، وهو مؤشر يشجع على الاستثمار خاصة أنه أقل من متوسط المضاعف في أسواق الخليج وهو 1.24 مرة.

والأسواق التي أقل من المتوسط هي البحرين بـ 0.8 مرة، يليه سوق مسقط عند 1.1 مرة، ثم سوق دبي بـ 1.15 مرة، ثم الكويت بـ 1.23 مرة، وهي الأسواق الأفضل عند الاعتماد على معدل ال PB/V في اتخاذ القرار الاستثماري.

أما الأسواق الأعلى من المتوسط فهي السوق السعودي بـ 1.7 مرة، وقطر بـ 1.4 مرة، وأبوظبي بـ 1.3 مرة.

ويظهر من خلال المؤشرات المالية اعلاه أن سوق الكويت للأسهم يحظى بعامل جذب يتمثل في مضاعف السعر الى القيمة الدفترية، غير أنه يواجه تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع مضاعف الربحية.