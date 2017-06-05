أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: عبدالله أحمد الصابري، حمزة ذياب عبيد، كاتبجي والا سلمى سيفالدين، محمد علي محمد، وعزيز هجيج الوكاع بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ان لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.