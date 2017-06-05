الكندري: توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية

أعلنت شركة عذراء العقارية عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيـــم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في فندق الريجنسي.

وحول هذه المشاركة قال الناطق الرسمي باسم الشركة فيصل الكندري إن «عذراء العقارية» ستطرح خلال المعرض مشروعها العقاري والتجاري الرائد الذي يحمل اسم «بلو واتر مول» الواقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، والذي استقطب شريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين منذ الإعلان عن طرحه قبل فترة قريبة.

وأضاف أن مشروع «بلو واتر مول» يعتبر أحد المشاريع الجديدة التي بدأت «عذراء العقارية» بتنفيذها حاليا في منطقة الخيران، والذي سيكون أحد أهم وأكبر المشاريع في تلك المنطقة، خاصة أن فكرته تقوم على أساس توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والخدمـــــات الأخرى التي من بينها فروع المصارف والأنشطة البدنية والمكاتب الادارية.

وقال الكندري إن المشروع سيطرح بفكر جديد كليا، خاصة بعد أن قامت الشركة مؤخرا بعمل تعديل على الأدوار السكنية وتحويلها إلى محال تجارية بإطلالات مميزة وتراسات بجميع الاتجاهات، ومساحات كبيرة تتلاءم مع طبيعة الأعمال، علما أن ذلك التعديل سيعمل على تلبية الطلب الكبير من المستثمرين على هذا النوع من المحلات، والذي تجلى بعد فتح باب التسويق بالمشروع.

وأرجع الكندري الطلب الكبير على الوحدات التجارية المكونة لمشروع «بلو واتر مول» إلى موقعه المميز بالقرب من العديد من المشاريع القائمة في مدينة صباح الأحمد البحرية والتي تعتبر أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص.

وأكد أن ما يميز مشروع «بلو واتر مول» هو أنه المشروع الأول في منطقة الخيران بنظام التمليك الحر وأيضا من حيث الحجم ونوعية وطبيعة الاستثمار، إلى جانب الخدمات الاستثنائية لإدارة المشروع وتشغيله، لينعم الملاك بعوائد مضمونة ومستمرة دون أي عناء.

ويقع مشروع «بلو واتر مول» على قسيمتين مطلتين على شاطئ البحر مباشرة من الناحية الأمامية وعلى مواقف السيارات من الناحية الخلفية وخدمات منطقة الخيران وطريق 278، ويضم 380 وحدة تجارية بمساحات مختلفة موزعة على أدوار من السوق التجاري، هي الدور الأرضي، الميزانين، والدور الأول والثاني والثالـث، يحتوي كل منها علـــى وحدات تجارية بقياسات متفـــاوتة مصممة جميعها لتكون واجهة رئيسية مطلة على بهو السوق التجاري ولتكون جميعها بموقع مثالي واضح للمارة والزوار.

علما أن تلك المحلات ستكون مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات العالمية التي تم التعاقد معها، وبهـــذا تكون الشركة قد أمنت للمستثمرين عوائد عالية.

وختم الكندري بأن المشروع الآن دخل في مرحلة التنفيذ على أرض الواقع وأن المشروع الآن قارب من مرحلة الانتهاء من الحفر، مشيرا إلى أن المجموعة استحدثت نظاما جديدا الأول من نوعه في الكويت، حيث يستطيع المستثمر من خلال برنامج خاص على النقال أن يتابع الأعمال وسير الحركة في أرض الواقع بشكل مباشر وبدقة عالية.