أفضل سيدان كبيرة وأفضل سيارة صالون للعائلة

أعلنت كيا موتورز عبر مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط عن فوز سيارة «كيا كادينزا» الجديدة كليا بجائزة «أفضل سيارة سيدان كبيرة للعام» ضمن مجموعة جوائز الشرق الأوسط لسيارات العام 2017 «MECOTY» وجائزة «أفضل سيارة صالون عائلية» في جوائز «Wheels of The Year» للعام 2017.

وقد تم الإعلان عن جائزة «Wheels» في الأول من مارس الماضي خلال حفل فخم أقيم في فندق والدروف أستوريا في جزيرة النخلة جميرا في إمارة دبي، بينما أقيم حفل عشاء جوائز «MECOTY» في الحادي والثلاثين من نفس الشهر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعتبر كل من هاتين الجائزتين من أهم جوائز السيارات في المنطقة، والتي تسعى علامات السيارات الرائدة من خلالها للاحتفال بموديلاتها المتميزة، ويعد حصول كيا على هاتين الجائزتين خلال شهر واحد في ظل منافسة شديدة ومعايير تقييم عالية خير دليل على تميزها وإصرارها على الالتزام بقيمها كلاعب رئيسي في قطاع صناعة السيارات حول العالم.

الجدير بالذكر أن سيارة كيا كادينزا 2017 خضعت لعملية تغيير شاملة أشرف عليها بالكامل مركز تصميم كيا موتورز في الولايات المتحدة لتظهر للعالم كأسطورة تصميم وهندسة وتكنولوجيا تعبر بجدارة عن لقبها تحفة هذا الزمان.

وتفخر كادينزا بخطوط تصميمها الجريئة التي تتألق وتستحوذ على الانتباه بشكلها الانسيابي وطلتها الواثقة الأنيقة التي تعززها الشبكة الأمامية ذات التصميم العصري.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فتوفر كل متطلبات الرفاهية التي يتطلع إليها العملاء في سيارة السيدان. فقد تم الاهتمام بأدق التفاصيل بدءا من المساحة الداخلية الرحبة، السقف البانورامي الكبير، المواصفات العالية والتكنولوجيا الذكية، وصولا إلى الخياطة الدقيقة واللمسات الجمالية.

وبحصولها على هاتين الجائزتين المرموقتين تؤكد كيا كادينزا على كونها السيارة الصالون الكبيرة التي توفر الأناقة والفخامة الداخلية والخارجية، الراحة الاستثنائية ومواصفات الأمان المتطورة إلى جانب الأداء المذهل.