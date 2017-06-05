الجائزة تأتي تقديراً لأداء البنك المتميز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومدى تفهمه لاحتياجات عملائه

أعلن بنك الخليج عن فوزه للمرة الثانية على التوالي، بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت» من مجلة بانكر ميدل إيست، وهي المجلة المالية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في الصناعة المصرفية.

وتأتي هذه الجائزة تقديرا لأداء البنك المتميز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومدى تفهم البنك لاحتياجات عملائه والتزامه بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة.

وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن بنك الخليج باسل الأسعد، مساعد مدير عام إدارة الفروع المصرفية، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا، في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، صرحت ليلى القطامي، مساعد مدير عام الاتصال المؤسسي لدى البنك، قائلة: نعتز بالحصول، للعام الثاني على التوالي، على هذا التقدير الذي يؤكد ريادة بنك الخليج في خدماته المصرفية التي يقدمها للأفراد.

كما تشهد الجائزة على مدى اهتمام البنك بعملائه.

واننا على دراية بأن عملاءنا أمامهم خيارات متعددة تفوق تلك التي أتيحت أمامهم في أي وقت سابق، لذا فعلينا أن نعمل جاهدين ليس فقط في سبيل توفير احتياجاتهم، بل أن نجاوز توقعاتهم بشكل دائم ومستمر، ولتحقيق ذلك، علينا العمل على التأكد من أننا نضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة بشكل يضمن قيمة مضافة لعملائنا الكرام.

وأضافت القطامي قائلة: أود أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء فريق عمل بنك الخليج لتفانيهم الدائم وولائهم المستمر للبنك، وكذلك كل الامتنان والتقدير لمجلة بانكر ميدل إيست ولجنة التحكيم على تقديرهم لجهودنا.

وتمنح مجلة «بانكر ميدل إيست» جوائزها المرموقة، كل عام، لمختلف المؤسسات في المنطقة، تقديرا لما يقدمونه من مستويات استثنائية في خدمة العملاء والابتكار في مختلف القطاعات، بدءا من المنتجات المصرفية الأساسية إلى خدمات الاستثمار المتطورة.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز «بانكر ميدل إيست» قد وضعت لإرساء أرقى المعايير في مجال الصناعة المصرفية، ففي كل عام، ومن خلال الجمع بين تصويت القراء والتحليل الشامل والدقيق للبيانات المالية يتم اختيار الفائزين من مختلف الفئات.

وتقوم لجنة التحكيم المكونة من الخبراء الرائدين في القطاع باختيار قائمة المرشحين النهائيين من المؤسسات المالية، فيما يقوم أكثر من 50 ألف مستخدم مسجل لدى مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» للمنتجات والخدمات المالية بالتصويت لاختيار الفائزين.