البلوكي: علينا تشجيع المسافرين العابرين عبر أبوظبي لزيارة الإمارة والتعرف على معالمها الرائعة

توفر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في فندق ذي راديسون بلو في جزيرة ياس أبوظبي لجميع ضيوف الدرجة السياحية القادمين من الشرق الأوسط وافريقيا وباكستان وذلك عند التوقف في العاصمة أبوظبي. ويسري العرض بدءا من الآن وحتى 15 سبتمبر 2017.

وفي هذا الصدد، أفاد محمد البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: يسر الاتحاد للطيران أن تدعو ضيوفها لاستكشاف معالم الجذب في أبوظبي بأنفسهم.

تحظى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير لتقدمه لمختلف المسافرين، سواء الباحثين عن الثقافة أو الرياضة أو المغامرة أو عن إجازة شاطئية.

وأضاف قائلا: بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الاتحاد للطيران جزءا لا يتجزأ من هذه المدينة المدهشة، وينبغي علينا تشجيع المسافرين ممن لديهم رحلات عبور عبر أبوظبي لاختبار أبوظبي والتعرف إلى معالمها الرائعة.

يهدف هذا العرض إلى إتاحة الوقت للضيوف لاستكشاف الكثير من معالم الجذب التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية خلال فترة توقفهم، والتي تضم الصحاري الرائعة ومسجد الشيخ زايد الكبير، الذي يعتبر واحداً من أكبر المساجد في العالم، فضلا عن الكثير من المعالم التي تستحق الزيارة في جزيرة ياس ناهيكم عن الفنادق والمطاعم عالمية المستوى في الإمارة.

استقطبت أبوظبي أكثر من 4.4 ملايين زائر في عام 2016، الأمر الذي يبرهن أن الإمارة أصبحت مركزا مفضلا لتوقف المسافرين. ويمكن للضيوف الاستفادة من مواقع الترفيه والأعمال المشهورة عالميا والتي تضم أميالا من الشواطئ الرملية البيضاء الخلابة وحدائق ترفيهية في الهواء الطلق مثل ياس ووتر ورلد وعالم فيراري ورحلات سفاري الصحراء التي لا تنسى، فضلا عن المرافق الفنية والثقافية مثل منارة السعديات ومتحف اللوفر الذي سيتم افتتاحه قريبا إلى جانب المأكولات المحلية والعالمية الفاخرة وملاعب الغولف عالمية المستوى وسباق الاتحاد للطيران أبوظبي الجائزة الكبرى للفورمولا 1 والمضمار الخاص به وحلبة ياس مارينا.

كما تحظى أبوظبي بمجموعة كبيرة من فرص التسوق التي تناسب جميع الأذواق، حيث توفر خيارات كثيرة من المنافذ التجارية والعلامات الرائجة، وتمتلك المدينة أيضا مجموعة من مراكز التسوق الفخمة والواسعة مثل مركز ياس للتسوق ومركز أبوظبي للتسوق ومركز المارينا للتسوق ومركز ذي غاليريا للتسوق، الذي يعتبر واحدا من أفخم مراكز التسوق في العالم.

تقوم الاتحاد للطيران بإدارة برامج توقف في أبوظبي منذ عام 2011 وتقدم للضيوف مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الاستقبال والمساعدة في المطار والنقل والفنادق والرحلات وخدمات التأشيرات