احتفل بنك المشرق بالذكرى الخمسين على تأسيسه بحضور السفير الإماراتي في الكويت سعادة رحمه حسين الزعابي، مع العملاء والشركاء وأبرز قادة القطاع في فندق جي دبليو ماريوت الكويت. ومع مرور 50 عاما من الإنجازات، يحتل البنك اليوم مكانة ريادية في المنطقة من حيث الابتكار في المنتجات والخدمات والحلول المصرفية.

واحتفالا بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيسه، أطلق «المشرق» رؤية جديدة للاحتفال ووضع الخطوط العريضة للخمسين عاما المقبلة. وتتجسد رؤيته في أن يكون البنك الأكثر تقدما في المنطقة، ليتيح إمكانات مبتكرة لعملائه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل ضمنها.

وفي تعليقه على الاحتفال، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الغرير: «حققنا الكثير من الإنجازات المهمة على مدى الخمسين عاما الماضية، ولكن لهذا اليوم أهمية خاصة. ولا شك ان إطلاق رؤيتنا الجديدة سيحفز تقدم مؤسستنا نحو الأمام. وبالنظر إلى المستقبل، تنطوي استراتيجيتنا على مواصلة التحول الرقمي في البنك، وتبسيط تجربة العملاء، وجعلها شخصية أكثر، وتوفير قناة مصرفية شاملة، والمضي قدما نحو مستقبل تتحول فيه الأعمال المصرفية إلى نشاط لا يحتاج إلى فروع. وبما أن 85% من معاملات العملاء تتم اليوم عبر قنوات رقمية، فمن الضروري مواصلة تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة لعملائنا، تلبي هذه التوجه المتنامي».

جدير بالذكر ان بنك المشرق، الذي حمل اسم بنك عمان في بداياته، تأسس بموجب مرسوم من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في 1966، وافتتح رسميا في الأول من شهر مايو 1967. ويشارك «المشرق» في تمويل العديد من المشاريع العملاقة بالكويت، منها: جامعة الكويت، ومحطة الزور الجنوبية، ومشروع الكويت للوقود النظيف.