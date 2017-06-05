اتفاق تعاون يشمل توزيع وجبات إفطار الصائم طوال الشهر

ثمن محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الجهود والمساهمات الاجتماعية والتطوعية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي (بيتك) للمجتمع خلال شهر رمضان، مشيدا ببرنامج توزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة حولي.

جاء ذلك خلال استقباله وفد «بيتك» الذي ضم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، الى جانب فريق العلاقات العامة في البنك بمقر محافظة حولي.

وبحسب اتفاقية التعاون مع المحافظة، يقوم فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع وجبات الإفطار في محافظة حولي طوال ايام شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى العديد من الأنشطة والفعاليات التي سينظمها البنك ضمن اطار برنامجه الرمضاني.

وأعرب وفد «بيتك» عن تقديره للتعاون الكبير الذي أبداه محافظ حولي، وان الأمر يعزز دور «بيتك» الاجتماعي ويساهم في دعم المجتمع بشتى المجالات.

وتعكس مبادرات «بيتك» الاجتماعية والتطوعية في رمضان والجهود المبذولة لخدمة المجتمع، الأولوية الكبيرة التي يضعها البنك للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات الرسمية.

ويتضمن برنامج «بيتك» التطوعي في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، أنشطة ومساهمات تطوعية وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والإنساني، والالتزام التام بخدمة المجتمع دعما لأواصر التواصل بين البنك والمجتمع بمختلف الشرائح.