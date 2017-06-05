الندوة سلطت الضوء على الفرص المتاحة وتأهيل رواد الأعمال للتزود بالتفكير الإستراتيجي وتنمية مهاراتهم

نظم بنك الكويت الوطني ندوة أعمال رائدة تهدف إلى تشجيع فرص تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الكويت. وقد شارك الحاضرون في جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينعكس نمطك في التفكير على نجاح أو فشل أعمالك»، والتي ألقتها مدربة الحياة سندس الشايجي وذلك لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لرواد الأعمال الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لسلوك الطريق الصحيح إلى النجاح، وتأهيلهم للتزود بالتفكير الاستراتيجي وتنمية مهاراتهم القيادية لمساعدتهم على التحلي بالفطنة اللازمة لإدارة أعمالهم.

وقد حضر الندوة ممثلون عن كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق الوطني الكويتي، وارتكز هدف الندوة على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت على تحديد طبيعة التحديات التي تعرقل طريق نجاحهم وإلقاء الضوء على سبل معالجتها والتصدي لها.

انعقدت الندوة في دار حمد، حيث يعد واحدا من المشاريع التجارية المحلية التي تحـــولت إلى قصة نجاح لافتـــة. وقـــد تمـــيزت الندوة بالتفاعلية وحث المشاركين على توسيع آفاقهم الفكرية خارج نطاق المألوف.

وقال مدير فريق الخدمات المصرفية للمشاريع في بنك الكويت الوطني بدر الأنصاري: يقدر البنك بشكل كبير المساهمة التي يقدمها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحليون في مجال تنمية الاقتصاد الكويتي، وهذا ما يحثنا على متابعة توفير فرص متميزة ومن الدرجة الأولى لعملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، لمساعدتهم على زيادة نمو أعمالهم وتحقيق رؤاهم الاستراتيجية من خلال باقة خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية المتنوعة.

من جهته، تحدث مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الصندوق الوطني بدر المطيري من خلال الندوة عن الدعم الذي يقدمه الصندوق إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والذي يشمل مستويات مختلفة وتطرق إلى شرح تفاصيلها على الحاضرين، مسلطا الضوء على سبل حصول تلك المؤسسات على التمويل اللازم لدعم تحقيق تطلعاتها التجارية، وعلى إجراءات تقديم طلبات الحصول على التمويل، كما قام بمناقشة بعض الإرشادات والنصائح بشأن أفضل الممارسات الواجب تبنيها من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الكويت.

وعلى هامش المحاضرة التي ألقتها مدربة الحياة سندس الشايجي، دعي الحاضرون من أصحاب المشاريع المحلية إلى طرح الأسئلة ومناقشة الأفكار المتعلقة بوضع رؤية استراتيجية لشركاتهم.