تغطية الاكتتاب تصل إلى 2.9 مرة مع تخطي طلبات الاكتتاب مبلغ 2.2 مليار دولار

تلقى الطرح دعماً من السوق المحلي واهتماماً من الجانب الحكومي والمؤسسات المالية

أول برنامج إصدار من بنك إقليمي يستهدف الأسواق الأميركية منذ 2009 أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن قيامها بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشترك في انشاء برنامج اصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ يصل إلى ما يعادل 3 مليارات دولار لشركة أن بي كيه إس بي سي ليميتد، وذلك لإصدار أول شريحة من السندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد 5 سنوات.

يذكر أن برنامج الإصدار مضمون بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني. وشارك كل من شركة الوطني للاستثمار، سيتي غروب، اتش اس بي سي، بانك بي ال سي وجي بي مورغان في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب، واتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد بانك وبنك أبوظبي الأول بدور وكيل الاكتتاب المشترك.

وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الاقليميين والعالميين على حد سواء، حيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار وتم اغلاقه بعد تسلم طلبات بقيمة 2.2 مليار دولار (بعد التسعير النهائي)، وذلك بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات ما يعادل 2.9 مرة المبلغ المستهدف.

وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على أعلى نسبة من صفقة الإصدار حيث بلغت حصتهم 57%، كما شكلت حصة مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 26%، فيما بلغ نصيب المستثمرين الأوروبيين من الصفقة 13%، هذا وقد مثل السوق الأسيوي 4% من الاصدار المطروح.

ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز سيولة البنك من العملات الأجنبية بالإضافة الى تنويع مصادر التمويل.

ويعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الأميركية وفقا للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2009، حيث يسعى البنك لجذب وامتلاك قاعدة أكبر من المستثمرين والمؤسسات كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل.

ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، على طرح السندات قائلا: «نحن فخورون بطرح الاصدار الأولي ضمن برنامج أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل والذي يعد النجاح الثالث لنا في أسواق الدين العالمية، كما أننا نفخر بردود الفعل الايجابية من المستثمرين والذي يعد شهادة حقيقية على جودة ائتمان مجموعة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أن هذا الطرح يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها أن تمهد الطريق لإصدارات أخرى من قبل البنوك المحلية في أسواق الدين العالمية».

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد: «نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الإصدار العالمي، كما أن اقبال المستثمرين الدوليين يعد شهادة مميزة على سمعة البنك عالميا، هذا ويعكس الاقبال القوي من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، ويعكس في الوقت ذاته قدرة أن بي كيه كابيتال على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة».

واشار الحمد إلى أن تسعير السندات تم بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة 5 سنوات عند سعر 99.491% مع كوبون بنسبة 2.75% مما يعادل 100 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 2.860%)، لافتا إلى أن هذه السندات قد حصلت على درجات تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز وAA- من وكالة فيتش، وذلك تماشيا مع تصنيفات بنك الكويت الوطني، في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك.