لا يحق لغير المقبول في النفط إعادة الاختبار مرة أخرى

أسئلة اللغة الانجليزية وضعت من قبل شركة أجنبية وامتحان التخصص من جامعة الكويت

الإسراع في تطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة أحمد مغربي

ينظر الجميع الى القطاع النفطي بأنه «البيت الاكبر» لاحتضان الوظائف الجديدة في الكويت سواء من حملة الشهادات الجامعية او حملة الدبلومات الفنية، وهذا ما نلحظه عندما تكشف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن وجود اي شواغر وظيفية في احدى شركاتها التابعة لنجد آلاف طلبات التوظيف التي تقدم للحصول على الوظيفة.

ومع الاعداد الضخمة التي تتقدم للوظائف نجد ان مؤسسة البترول وشركاتها غير قادرة على استيعاب كل المتقدمين، حيث أظهرت احصائية اعدتها «البترول» حول اعداد المتقدمين الذين لم يتم تعيينهم بالقطاع النفطي لعدم توافر شواغر لهم حيث تم قبول المتقدمين الحاصلين على نتائج نهائية أعلى منهم بنحو 1762 مهندسا من الحاصلين على الشهادات الجامعية.

وفي تصنيف للمهندسين الذين تقدموا لشغل الوظائف في القطاع النفطي ولم يحالفهم الحظ، رصدت الاحصائية ان نحو 803 مهندسين مدنيين لم يتم توظيفهم، و70 من حملة شهادة الهندسة الكيميائية، و121 هندسة كمبيــوتر، 73 هندسة كهربائية، 305 هنــدسة صناعية، 182 هندسة ميكانيكية و208 هندسة بترول.

معايير الاختبار

وحول المعايير التي توضع لاختبارات التوظيف في شركات القطاع النفطي، ذكرت مصادر لـ«الانباء» ان اختبار اللغة الانجليزية تم وضعه من قبل شركة اجنبية متخصصة، وبعد اجتياز المتقدمين للاختبار يخضعون لاختبار التخصص والذي قامت جامعة الكويت بوضع اسئلته، علما بانه لا توجد فرصة ثانية لإعادة الاختبارات للذين لم يحالفهم الحظ.

وأشارت المصادر الى انه يتم تخصيص وقت محدد لاختبارات اللغة الانجليزية واختبارات التخصص وتتم مراعاة ظروف المتقدم في حالة طلبه تأجيل اختبار اللغة الانجليزية بشرط ان يكون الموعد الجديد ضمن الوقت الزمني المخصص لاختبارت اللغة الانجليزية، اما فيما يخص اختبارت التخصص فإنها تعقد بيوم واحد محدد فقط ويشترط حضور المتقدم في هذا اليوم ولا يتم السماح بتأجيله.

توطين العمالة

وفي السياق نفسه، فإنه وعقب انخفاضات اسعار النفط منذ العام 2014 لجأت مؤسسة البترول الكويتية الى تطبيق سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وذلك في الحدود والكيفية التي تضعها مؤسسة البترول الكويتية، وقد قامت المؤسسة بإصدار قرار لجميع الشركات النفطية التابعة بتاريخ 30 مارس 2016 بتحويل عقود شاغلي وظائف السكرتارية من غير الكويتيين بالقطاع النفطي الى عقد تعيين موظفين غير كويتيين بمرتب مقطوع -عقد خدمات.

تجدر الاشارة الى ان شركة البترول الوطنية هي الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات التوظيف للتخصصات الفنية مثل هندسة المكيانيكيا وهندسة الكمبيوتر وهندسة الآلات الدقيقة وهندسة المعادن وهندسة الاتصالات وهندسة البيئة والاطفاء والسلامة والالكترونيات، وتقوم مؤسسة البترول بتشكيل فريق لتدقيق ومراجعة طلبات المرشحين والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.

الجدير بالذكر ايضا ان «مؤسسة البترول الكويتية» وشركاتها التابعة، كشفت عن نيتها توظيف أكثر من 2000 كويتي، وذلك ضمن خطة السنة المالية 2017/2018، التزاما بتعهداتها في توظيف المواطنين الكويتيين.