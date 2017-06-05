101% نسبة التزام الكويت بخفض الإنتاج منذ بداية العام

قطر وأنغولا والسعودية بصدارة القائمة وفنزويلا والغابون الأقل التزاماً محمد عواضة

أوضح بنك سيكو الاستثماري البحريني أن الكويت حلت في المركز الرابع من حيث متوسط الالتزام بمستويات خفض الإنتاج منذ بداية العام 2017 بين 11 دولة من أعضاء «أوپيك» بمتوسط التزام وصل الى 101%.

وكانت قطر في صدارة الدول الملتزمة بنسبة وصلت الى 160% تلتها أنغولا بنسبة التزام تصل الى 151% فيما جاءت السعودية في المركز الثالث بالتزام يصل الى 132%.

أما الدول الـ 7 الأخرى من أعضاء أوپيك فكان التزامها اقل من الكمية المحددة لها وجاءت دول فنزويلا والغابون كأقل الدول التزاما بنسب التزام وصلت الى 25% و41% على التوالي.

لم يذكر التقرير نسبة التزام لإيران فيما أشار الى أن النسبة المحددة من أوپيك لخفض إنتاج إيران تصل الى 90 ألف برميل يوميا.

التزمت الإمارات بنصف معدل خفض الإنتاج المحدد لها بنسبة التزام 51% حيث وصل معدل الخفض في آخر الأشهر المعلنة عن التزام بخفض إنتاجها 11 ألف برميل يوميا فيما تصل الكمية المحددة لها لخفض الإنتاج الى 14 ألف برميل يوميا.

وكانت الإمارات أشارت الى وجود بعض الإصلاحات والصيانة في وحداتها التكريرية وهو ما سيجعلها تصل الى مستوى التزام 100% بنهاية مايو الماضي بحسب تصريحات رسمية على هامش اجتماعات منظمة أوپيك الاخيرة.

وتوقع البنك في تقريره الصادر أمس أن يتراوح سعر النفط خلال العامين 2017/ 2018 ما بين 55 و 60 دولارا للبرميل في المتوسط، مشيرا الى توقعه أن تحافظ سياسة منظمة «أوپيك» في خفض الإنتاج على مستويات الأسعار في السوق العالمية خلال تلك الفترة خاصة مع احتمالات تزايد الطلب العالمي في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للدول الصناعية والتوقعات المستقبلية لها.

خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط المحتملة خلال العام الحالي، مع زيادة إنتاج الخام الصخري في الولايات المتحدة وخفض البنك تقديراته لخام «برنت» القياسي إلى 55.39 دولارا للبرميل، مقابل تقدير سابق بلغ 56.76 دولارا.

كما تراجعت توقعات البنك لخام «نايمكس» إلى مستوى 52.92 دولارا للبرميل، مقارنة بتوقع سابق بنحو 54.80 دولارا وأرجع جولدمان ساكس تراجع تقديراته السابقة نظرا لارتفاع محتمل في إنتاج الغاز الصخري، ووجود مشاريع جديدة في أوروبا.

أغلق النفط منخفضا بأكثر من 1% نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف من أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق باريس المناخي قد يسرع وتيرة الإنتاج في الولايات المتحدة ويغرق سوق النفط العالمية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 68 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 49.95 دولارا للبرميل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في ختام تعاملات الأسبوع إن الشركات الأميركية أضافت 11 منصة حفر نفطية في موجة زيادة قياسية استمرت على مدار 20 أسبوعا على التوالي.

ولقي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 العالمية التاريخية لمكافحة تغير المناخ إدانة من حلفاء واشنطن وأثار مخاوف من أن إنتاج النفط الأميركي قد يزيد بوتيرة أسرع.