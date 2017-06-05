48.6 % حصة دول منظمة «أوپيك» من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال

توقع المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الكويتي ارتفاع حصة الغاز الطبيعي من توليفة الطاقة المستخدمة عالميا من 21% عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2040.

وقال المركز إنه من المتوقع تراجع حصة النفط من توليفة الطاقة المستخدمة عالميا من 32% إلى 28% وتراجع حصة الفحم من 28% إلى 21% وارتفاع حصة الطاقة المتجددة من 12% إلى 16%.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك ارتفاع نمو الطلب العالمي على الغاز سنويا بنسبة تصل إلى 1.6% حتى عام 2040، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبلغ ضعف النسبة المتوقعة لنمو الطلب العالمي على النفط التي تبلغ 0.8%.

وأشار إلى ارتفاع حصة الغاز الطبيعي غير التقليدي الناتج عن الغاز الصخري والفحم إلى 30% من انتاج الغاز في العالم بحلول عام 2040.

وذكر أن الارتفاع المتوقع لحصة الغاز وتراجع حصة النفط والفحم يؤديان إلى تساوي حصة المصادر الثلاثة بمساهمتها في مزيج الطاقة إلى 27% لكل منها بحلول 2035 لتسهم بهذا المزيج بنحو 81% بحلول 2035.

وبين أن الغاز يحتل موقعا متميزا على خريطة الطاقة العالمية بداية بموقعه بين مصادر الطاقة الأخرى بمزيج الطاقة العالمي إذ يشكل الغاز الطبيعي حاليا ما بين 21 و24% من خليط مصادر الطاقة العالمي مقابل حوالي 5 .32% للنفط و30% للفحم الحجري.

ولفت المركز وفقا للبيانات الرسمية الى أن إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بلغ 196747 مليار متر مكعب نهاية عام 2015 مقارنة بـ 190797 مليار متر مكعب عام 2011.

وقال إن حصة دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال تبلغ 48.6% وتأتي روسيا على قائمة الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد تليها إيران ثم قطر فالسعودية.

وأفاد بأن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان تستورد نحو 20% من الإنتاج العالمي من الغاز، مبينا أن الغاز الطبيعي يدخل إلى أسواق الطاقة إما عن طريق البيع والنقل عبر أنابيب الغاز وإما عن طريق تسييله ونقله عبر ناقلات الغاز العملاقة.

وأشار إلى أن كلا من قطر وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا ونيجيريا تمتلك 65% من الطاقة الإنتاجية للغاز المسال في العالم، مبينا أنه توجد حاليا 27 محطة حول العالم لاستيراد الغاز المسال إضافة إلى أربع محطات قيد الإنشاء وأكثر من 30 محطة في إطار التخطيط مما يجعل الغاز المسال واسع الانتشار حاليا وسط توقعات بأن يزيد دوره مستقبلا في ضوء تلك التطورات.

وقال المركز إن الطاقة الإنتاجية للغاز عالميا تبلغ 290 مليون طن سنويا تنتجها 17 دولة تقوم خمس منها بإنتاج الثلثين تقريبا، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط تنتج وحدها 41.5% من تلك الطاقة الإنتاجية تسهم قطر وحدها بـ 33% منها.