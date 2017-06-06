لأول مرة خدمة تسليم سيارات تويوتا في نفس اليوم

صفقات استثنائية على كامري GL بلاتينيوم

أعلنت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، عن عروضها المميزة على جميع موديلات تويوتا خلال شهر رمضان المبارك، ويتضمن عرض رمضان لسيارات تويوتا مزايا مدهشة على جميع الموديلات بالإضافة الى عرض مميز على كامري GL بلاتينيوم وعروض أخرى حصرية للمعلمين والخريجين، وبالإضافة الى كل ما سبق تقدم تويوتا «خدمة التسليم في نفس اليوم» الأولى من نوعها للسيارات الجديدة وذلك لتعزيز وترسيخ حرص الشركة على راحة عملائها بتجربة جديدة مميزة.

مزايا مثيرة

عرض تويوتا غير المسبوق على جميع موديلات تويوتا يتضمن «صفر» دفعـــة مقدمة، وحزمة خدمــــة مجانية لمدة سنة واحدة او 20 ألف كم، وعرض حصري على الأقساط لجميع الموديلات، وهدية رمضان الفريدة، وخدمة التسهيلات المالية مع أفضل البنوك الرائدة، وكفالة لمدة 5 سنوات.

ولأن رمضان هو شهر العطاء، تقدم الساير وتويوتا العديد من الهدايا الرائعة مع مجموعة سيارات تويوتا، ناهيك عن خيارات الدفع الشهرية الرائعة، وتشمل عروض رمضان المميزة الخاصة بمركبات لاند كروزر: تأمين شامل ذهبي لمدة سنة واحدة، حزمة خدمة مجانية لمدة سنتين أو 30 ألف كم (أيهما يأتي أولا ولا تشمل قطع غيار الفرامل)، هدية رمضان الفريدة وكفالة لمدة 5 سنوات.

تسلمها في نفس اليوم

كما تقدم تويوتا الساير فــــي رمضان الخدمة الأولى من نوعهـــا في الكويت خدمة تسليم السيارات في نفس اليوم لعملاء السيارات الجديدة، والتي توفر للعملاء الراحة الكاملة، كل ما عليهم هو زيارة معارض الساير تويوتا واختيار السيارة وإتمام عملية الدفع وتسلمها في نفس اليوم مع متعة قيادة تامة، هذه الخدمة تنطبق على العقود النقدية فقط مع اشتراط عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري، والخدمة متوافرة لجميع الموديلات ما عدا المركبات التجارية ومبيعات الجملة.

عروض مميزة للمعلمين

وتـقديرا لمـــدى أهمية المعلمين باعتبارهم العمود الفقري لأي مجتمع، تقدم الساير عرضها الحصري على ثلاثة موديلات تشمل لاند كروزر، برادو أو أفالون. فعند تقديم هوية المعلم يمكنهم الاستفادة من دفع أول دفعة بعد ثلاثة أشهر، خدمة مجانية لمدة سنة واحدة أو 20000 كم بالإضافة الى تأميـــن شامـل لمدة سنة واحدة.

صفقة استثنائية على كامري

كما يحمل شهــر رمضان المبــارك أخبـــارا طيبـــة لعشاق كامري، بإصــــدار GL بلاتينيوم بمصابيح نهارية، وجناح خلفـــي، واضاءة داخلية، ومنفاخ للإطارات، وسنة او 20000 كم خدمة، مع توفير 1080 دينار مع عروض رمضان المميزة.

هدية التخرج من تويوتا

وتقــــدم الساير عرضا حصريا للخريجين الجدد، فعنــــد شراء كامـــري يمكنهم الاستفــــادة مـــن: دفـــع أول دفعــة بعد ثلاثـــــة أشهـــر، خدمة مجـانية لمـــدة سنتين أو 30000 كــــم، بطاقة وقــــود بقيمة 75 دينارا، بالإضافـــة الى هدية رمضان إضافة للتأهل لدخول السحب والحصول على فرصـــة للفــوز بمبلغ 4000 دينار كبــدل تعليمي لمدة 9 أشهر.