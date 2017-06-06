الشركات العقارية تطرح أبرز المشاريع

والفرص الاستثمارية في دول عديدة حول العالم

تشارك حاليا مجموعة متميزة من الشركات العقارية الرائدة في الكويت وهي كل من مجموعة فنادق الحرمين وشركة هومز العقارية وشركة آمار سيتي وشركة لوتس العقارية وشركة يسر الدولية العقارية في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية والمقام حاليا في فندق ريجنسي البدع، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 8 يونيو الجاري، حيث تعرض خلاله أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في دول عديدة حول العالم.

«فنادق الحرمين»

وأكد مدير المبيعات في مجموعة فنادق الحرمين تامر رضوان ان الهدف من هذه الرعاية هو اهتمام الشركة باضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من ارقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وتابع: من أهم المشاريع التي ستطرح خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة قصيرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف: نطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب جميع المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبجميع قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وبين رضوان ان الطلب المتزايد للعقار بشتى انواعه من قبل المستثمرين والمواطنين سواء داخل أو خارج الكويت وكذلك الرغبة للتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هو ما دفعنا الي رعاية المعرض.

«هومز العقارية »

وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة هومز العقارية منال رمزي عن خطط ومشاريع الشركة المستقبلية، مؤكدة انه بعد دراسات متأنية للسوق الخليجي جاء الاختيار بتدشين فرع الشركة الجديد في المملكة العربية السعودية في ابريل الماضي، اذ تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة المستقبلية للتوسع في الأسواق الخارجية وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة.

واستعرضت رمزي المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض موضحة انه في ظل النمو المتسارع على شراء العقارات في السوق السعودي يأتي مشروع «المنار المكي-Hilton» ليلبي رغبات الجمهور في تملك وحدات مؤثثة بجوار الحرم لمدة 99 سنة وتحت إشراف فنادق Hilton العالمية.

وعن مشروع «المنار المكي-Hilton» قالت رمزي انه مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كم/ 5 دقائق فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار مواقف كدي.

وتابعت: يوفر «المنار المكي-Hilton» لنزلائه مستوى عاليا من الجودة والرفاهية الفريدة الذي تمتاز به الشقق حيث يستمتع الملاك بالمدخل المستقل والردهة الفاخرة وقاعة الاستقبال المتكاملة والخدمات الفندقية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يتيح لهم قدرا لا يضاهى من الخصوصية والراحة.

وبينت: تتميز كل الوحدات بشاشات بلازما في الردهة وغرف النوم الرئيسة، بالإضافة الى خدمة الأمن على مدار الساعة، وحرصا على راحة الملاك تضم كل الوحدات مطابخ مجهزة بالكامل وغرف طعام مستقلة، كما يمكن للملاك الاستفادة من مواقف السيارات المجانية. وتتراوح المساحات بين 28 مترا مربعا للاستديوهات ذات الغرفة الواحدة و149 مترا مربعا للأجنحة ذات الغرفتين.

اما عن مشروع «أبراج الصفوة» فأوضحت رمزي أنه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة.

وتابعت: تتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق، مبينا أن المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كم/ 5 دقائق فقط وبأسعار تبدأ من 16000 دينار كويتي مع باقة من التسهيلات في الدفع.

«لوتس العقارية»

من جانب آخر أعلن المدير العام في شركة لوتس بروبيرتيز العقارية ضياء الترك: ان الشركة كما عودت عملاءها على طرح مشاريع جديدة تناسب وتخدم مصلحة العملاء، بصدد إطلاق المشروع الجديد «أورا» وهو مشروع سكن طلاب استثماري قيد الإنشاء في «نولدج كوارتر».

وتابع: يتألف المشروع من غرف مجهزة بالكامل مع حمامات داخلية وأجنحة استوديو مستقلة، كما يتيح المشروع للمستثمرين فرصة الاستفادة من عوائد تأجيرية مجزية ومستدامة من خلال الاستثمار في قطاع السكن الطلابي المربح في المملكة المتحدة.

وبالحديث عن مميزات الاستثمار في السكن الطلابي قال الترك: مع تطور ونمو المدن الشمالية في بريطانيا، أصبحت ليفربول احد اكبر المدن والأكثر اجتذابا للفرص الاستثمارية المربحة، في السنوات القليلة الماضية وأصبحت مركزا قويا للابتكار، الأعمال والتعليم.

وأكد ان هذا ما ساعد في نمو قطاع الاستثمار العقاري السكني وسكن الطلبة، وذلك بسبب النمو الثابت في استقطاب الطلبة للالتحاق بجامعاتها من كافة أنحاء العالم.

وبين أن ليفربول تحتوي على عدة جامعات الرئيسية - جامعة ليفربول، جامعة جون مورز، جامعة هوب.

بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة ومعهد ليفربول للفنون الشهير، وكلية الطب الاستوائي العالمية وغيرهم.

وتابع: في السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد الأشخاص الذين يدرسون في هذه المؤسسات بشكل كبير. فقد سجلت السنة الدراسية الحالية ما يقرب من 60 الفا من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات في ليفربول، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم في سبتمبر 2017.

وأكد الترك ان هذا الارتفاع في عدد التلاميذ قد ساهم في تعزيز مستوى الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، وحسب شركة «ميستوريا» في نهاية عام 2016 ان هناك زيادة بنسبة 37% في الطلب على سكن الطلبة.

وتابع: استنادا الى المعايير المتبعة في هذا القطاع فإن 68% من الطلاب تسعى للسكن في المشاريع ذات الخدمات المتكاملة والمدارة بالكامل. وحسب الأرقام المعلنة فإن الطلب قد وصل اليوم لـ 48966 غرفة/سرير في ليفربول للعام الدراسي 2017 بينما المتوافر حوالي 27066 غرف أي بعجز 21900 غرفة من السكن المتكامل الحديث والمدار.

واختتم الترك حديثه قائلا: جميع المشاريع التي تسوقها الشركة ذات مواقع ممتازة وهندسة فاخرة وهي بملكية كاملة لمدة 250 سنة، والمستثمر له كامل الحق بالتصرف بها دون الرجوع لأحد.

«آمار سيتي»

وكشفت الشركة عن البدء في طرح منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي يشهدها العالم بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصاديات العديد من الدول.

وقال مدير المبيعات محمد عبده: إن «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للأوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، لاسيما في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الأخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

«يسر العقارية»

وكشف الرئيس التنفيذي شركة يسر الدولية العقارية أشرف يسري الصباحي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال وألمانيا في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في اجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وأيضا أجمل مدن ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

ولفت إلى أن ستطرح أيضا مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كافة الخدمات بالقرب من مشاريع الشركة سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو وباسعار الاراضي التنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا في الفترة اثناء المعرض. وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية ويسر وشفافية لترسيخ الثقة على المدى القريب والبعيد وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت ان الارض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.