فرصة للفوز بجوائز «آيفون 7 بلس» و«آيباد برو» وساعة «آبل» شهرياً

استقبل بنك الخليج الفائزين بالسحب الشهري الخامس لحساب red الاربعاء الماضي لتسليمهم جوائز «آبل» التي فازوا بها.

وقد قام كل من الجازي مساعد فرحان النويعم الفائزة بجهاز «آيفون 7 بلس»، وملاك البذالي الفائزة بجهاز «آيباد برو»، وبدر طارق فضل الفائز بساعة «آبل» الذكية، بزيارة بنك الخليج في مقره الرئيسي حيث كانت منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحساب red وعائشة النصرالله مسؤولة علاقات العملاء حاضرتين لاستقبالهم وتهنئتهم.

وقد أجري سحب حساب red في مقر بنك الخليج الرئيسي تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017.

ويعتبر red حسابا مخصصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات في الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، ويحصل أصحاب حساب red على الفرصة لدخول السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية.

يسري العرض حتى يناير 2018 حيث يحصل ثلاثة فائزين على «آيفون 7 بلس» و«آيباد برو» وساعة «آبل» شهريا. أما بالنسبة لتواريخ السحوبات القادمة فقد تم الإعلان عنها على النحو التالي: 13 يوليو، 24 يوليو، 21 أغسطس، 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، 11 يناير 2018.

وبالإضافة الى جوائز «آبل»، يحصل الطلاب على فرصة الفوز بسيارة «فيات» c500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.

كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين فقط في جميع دور العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع بانتسابهم فقط لحساب red، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على عروض حصرية من «ادفعلي» وهي شركة لخدمات التسوق عبر الإنترنت.