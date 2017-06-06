طرحت مرسيدس بنز كاتالوج تشكيلتها الجديدة لعام 2017، وهو متوافر في ركن البوتيك والأكسسوارات بمعارض شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي بالكويت.

وقد وصلت أيضا مجموعة واسعة من التشكيلة الأنيقة ذات الجودة العالية والمنتجات الشهيرة لكل من الكبار والصغار. ويعرض كاتالوج تشكيلة مرسيدس-بنز أكثر من 500 منتج عبر 146 صفحة، مع طيف متنوع من الساعات عالية الجودة، والملابس، وأزرار الأكمام، والنظارات الشمسية، والأقلام، والأكسسوارات الرياضية، ومنتجات السفر، وميداليات المفاتيح، وأفكار الهدايا، ومعدات AMG ومايباخ.

وتتضمن التشكيلة الجديدة أيضا منتجات رسمية مطابقة لقمصان البولو الأنيقة من «هيوجو بوس» لسائقي السباقات، وأيضا المنتجات الفخمة لتشكيلة اختيارات السائقين من «مايباخ - أيقونة الفخامة».

ومن بين الأشياء الأخرى، يضم كاتالوج 2017 ساعات اليد الأوتوماتيكية والفخمة والجديدة كليا: «مرسيدس-بنز كلاسيك» و«مرسيدس-بنز سبورتينج يونغ جي إم تي»، وكلاهما من الفولاذ الصلب الخالص.

وتحتضن ساعة اليد الكلاسيكية قرصا محدبا إلى الخارج مع عناصر مستوحاة من لوحة العدادات الرئيسية لطراز 500K التاريخي.

أما ساعة اليد «سبورتينج يونغ جي إم تي»، فتضم قرصا باللون الأسود مع عدة مستويات فريدة، وأيضا لمسات تحاكي الإبداعات المرئية بشكلها الهندسي السداسي في المقصورة الداخلية الحالية للفئة-S. وتتوافر كذلك أساور مصنوعة من كريستالات «سواروفسكي» باللونين الأسود والأزرق لتمنح المرأة الأنيقة أكسسوارات جذابة.

مرسيدس-بنز هي العلامة التجارية للجودة المتكاملة التي لا تضاهى، وتلك الجودة تمتد في جميع منتجات مرسيدس - بنز من الطريق إلى البوتيك.

هذا، وتقدم الإضافات الجديدة لركن البوتيك والاكسسوارات فرصة لعملاء ومحبي مرسيدس – بنز ليعبروا عن شغفهم بالعلامة التجارية سواء بشراء اكسسوارات لسياراتهم أو شرائها كهدية مثالية لمحبيهم.