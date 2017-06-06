أول طائرة للناقلة مجهزة بمقاعد مصنعة محلياً من «صناعات المقاعد التركية»

احتفلت الخطوط الجوية التركية بتسلم طائرتها الجديدة من طراز «بوينغ» في حفل خاص عقد في مقرها في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول.

وتسلمت الناقلة طائرتها الـ 30 من طراز بوينغ «300ER-777» التي حظيت بالتحية المائية التقليدية لدى دخولها. وتعد هذه الطائرة أحدث إضافة لأسطول الناقلة الأوروبية سريع النمو والذي يزيد عدد طائراته على 100 ناقلة من طراز «بوينغ»، كما تمثل أهمية خاصة للناقلة باعتبارها أول طائرة تضم مقاعد مصنعة من قبل شركة «صناعات المقاعد التركية»، العلامة التجارية التركية بالكامل التي تأتي عبر تعاون وثيق مع «بوينغ».

وتهدف «صناعات المقاعد التركية»، التي تعتبر أول منتج لمقاعد الطائرات في تركيا، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية و«آسان هانيل»، إلى لعب دور مؤثر في السوق العالمية لمقاعد الطائرات من خلال منتجاتها المبتكرة التي تتسم بخفة الوزن والجودة العالية.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: على الرغم من حرص الخطوط الجوية التركية على الاستثمار المتواصل في خدماتها الشاملة، إلا أنها تولي دائما أهمية خاصة لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية التي تسهم مساهمة كبيرة في دفع عجلة تطور قطاع الطيران التركي.

ومنذ ثلاثة أعوام، شاركنا في مبادرة مهمة من شأنها أن تشكل إنجازا رائدا آخر في قطاع الطيران المدني التركي، من خلال تأسيس مشروع «صناعات المقاعد التركية» بالتعاون مع «آسان هانيل»، لنأخذ بذلك دورا أكثر فاعلية في هذا القطاع عبر تقديمنا للدعم اللوجستي.

والآن، نتسلم أول طائرة مجهزة بمقاعد تم إنتاجها محليا من قبل «صناعات المقاعد التركية»، وتنسجم تماما مع أرقى المعايير العالمية.

ومع إضافة الطائرة الـ 30 من طراز بوينغ 777-300ER لأسطولنا الجوي سريع النمو، نتطلع إلى أن تصبح «صناعات المقاعد التركية» علامة تجارية رائدة في القطاع، وأن تشكل جزءا مهما من طائراتنا في المستقبل القريب.