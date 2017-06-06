مشروع سراييفو دريم البوسنة والهرسك تطرح شركة إنفينتي العقارية مشروع سراييفو دريم، جمهورية البوسنة والهرسك، إدارة كويتية، يبعد عن سنتر سراييفو 15كم وعن مطار سراييفو مسافة 1كم وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية 8كم، إطلالات ساحرة، قريبة من المنتزهات، مسجد، سوبرماركت، كافتيريا، ألعاب اطفال، حراسة ونظافة، المشروع جاهز لتسليم الفلل.



مشروع بالمملكة المتحدة ميلتون كينز تطرح مجموعة توب للتسويق العقاري بيوتا وفلل تملك حر في مواقع مثالية في ميلتون كينز، وتبعد ميلتون كينز 32 دقيقة بالقطار عن لندن، تتكون من ثلاث الى خمس غرف نوم. بتشطيبات حديثة وفاخرة، وحدات قيد الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم، 10% دفعة مقدمة و90% عند الاستلام.



مشروع فنادق الحرمين المتحدة

شركة المملكة الخليجية تطرح فنادق مجموعة الحرمين بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتكون من 3 ابراج فندقية فئة 5 نجوم ويحتوي على 640 جناحا وغرفة وجناحا فندقيا فاخرا ويقام على مساحة 4300 م2 بالمنطقة المركزية.



مشاريع في بريطانيا تضمنت شركة المزيدي العالمية العقارية مشاريع في بريطانيا وعلى حدود لندن، حيث تعتبر من الوجهات السياحية والأولى على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، والمشاريع عبارة عن أراض غير مصنفة تعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية.



مجمع تيراس دى ريفر السكني البرتغال تطرح شركة يسر الدولية العقارية مجمع تيراس دى ريفر السكني إلجارف بالبرتغال، حيث بات بإمكانك تملك شقة بمجمع سكني راق بأكبر تجمع سياحي في البرتغال بمساحات متنوعة وأسعار مميزة، المشروع يمتاز بالخصوصية على بعد 3 دقائق من الشاطئ وملاعب الجولف، اطلالة رائعة على نهر الاورادو.



شقق سكنية تركيا - طرابزون تطرح شركة 3D العقارية شقق سكنية في تركيا طرابزون، الشقق السكنية داخل مجمع سكني فخم متكامل الخدمات، تسلم فورى ابتداء من 13000 دينار (شامل رسوم نقل الملكية) مع تسهيلات في السداد.



برج مريم جورجيا تطرح شركة المسك المتحدة العقارية مشروع برج مريم وهو فرصة مميزة لتملك شقتك مؤثثة وبخدمات فندقية في جورجيا في تبليسي على ضفاف نهر كورا على سفوح جبال القوقاز على بعد 30 مترا من شارع بيكيني الشهير في منطقة بسيطة هادئة حالمة ترعرعت وسط أحضان المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر العقول والقلوب.



مجمع آراك السكني الكويت تطرح مجموعة بافاريا مجمع اراك السكني بضاحية صباح السالم قطعة 3، إطلالته على 3 شوارع، يتكون من 4 ابراج سكنية، اندية صحية وحمامات سباحة للرجال والنساء، ملاعب اطفال، مصلى، مواقف سيارات مظللة، لوبي مكيف، حراسة، مراقبة بالكاميرات، الوحدات السكنية على أعلى مستوى من رفاهية التصميم والتشطيبات.



مشروع مارينا دور إسبانيا تطرح شركة هومز العقارية فرصة التملك في أكبر مدينة سياحية في إسبانيا أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية مفروشة بالكامل وجاهزة للتملك مع باقة من التسهيلات في الدفع، المدينة متكاملة الخدمات وبها كل احتياجات الأسرة كمحلات ومراكز تسوق ومدينة ألعاب للأطفال وفنادق 5 نجوم و4 نجوم، اكبر جاكوزي وسبا وسونا بالعالم.



بريف غرين إفرست مصر شركة افرست بلاس العقارية تطرح مشروع بريف غرين إفرست في جمهورية مصر العربية يقع على امتداد شارع التسعين الجنوبي أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأمريكية 5 دقائق، مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا لكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات.



مشروع أورا مدينة ليفربول تطرح شركة لوتس بروبيرتيز العقارية مشروع أورا لسكن الطلبة في مدينة ليفربول منطقة «نولدج كوارتر» يبعد دقائق سيرا على الأقدام من خمس جامعات معروفة وأهمها جامعة ليفربول العريقة، يتألف من غرف مفروشة ومجهزة بالكامل، عبارة عن استوديوهات، صالة رياضية، غرف ترفيهه، قاعة اجتماعات، ومطعم وملاعب.



مشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية نيويورك تطرح مجموعة توب للتسويق العقاري شقق فاخرة في نيويورك، تتكون من غرفتين وثلاث غرف، موقع مميز وإطلالات خلابة على المدينة والنهر وخدمات متنوعة، مشاريع متنوعة في اكثر من 40 مدينة اميركية ابرزها اورلاندو، ميامي، وسان فرانسيسكو.



فندق دار الجوار مكة المكرمة تطرح شركة دار الجوار العقارية فندق دار الجوار بمكة المكرمة بحي العزيزية والذي يبعد عن الحرم أقل من ثلاثة كيلو مترات ويبعد أقل من 1000 متر عن محبس الجن على الطرق العام شارع الهدا ويتكون الفندق من 21 دورا وبه 80 جناحا و60 غرفة ويتسع الفندق لعدد 1000 حاج وتطرح الشركة فترات انتفاع لمدة 25 عاما بالفندق بأسعار تنافسية.



منتجع تاليا سراي بولو أبانت تركيا تطرح شركة مجموعة برج جلوبال منتجع تاليا سراي في منطقة بولو أبانت تركيا والقريبة من بحيرة ابانت الشهيرة والتي تتميز بالطبيعة الخلابة، خدمات المشروع: فندق خمس نجوم، مجمع تجاري، مطاعم وكافيهات، مساجد، خدمات طبية، أندية رياضية، أكوابارك، ركوب خيل، منطقة جولف، تزلج على الجليد، حمامات سباحة بالمياه الكبريتية.



برج فيتا سويت مملكة البحرين تطرح شركة آفاق المستقبل العقارية برج فيتا سويت في مملكة البحرين بمنطقة الجفير، سعر الشراء يشمل الأثاث والأجهزة، عقود إيجار مضمونة، تسهيلات بالدفع حتى 24 شهرا، برجا سكنيا تحت الانشاء مؤلفا من 26 دورا ويضم 290 شقة بمساحات متباينة، خدمة استقبال، حمامات سباحة، ألعاب أطفال، مواقف سيارات، ناد رياضي.



مشروع مافيرا إسطنبول تركيا تطرح شركة إنفنيتي العقارية مشروع مافيرا بمنطقة أسانيورت بإسطنبول ويقع على بعد دقيقتين من محطه المترو، و15 دقيقة إلى مطار اتاتورك، و25 دقيقة إلى المطار الجديد، و5 دقائق إلى مرمره بارك، مساحات خضراء، امن وحراسة على مدار الساعة، مواقف سيارات مغلقة، حمام تركي، غرفة سونا، ناد صحي رياضي.



مشاريع عقارية في ألمانيا

تقدم شركة أمار سيتي العقارية مشاريع متنوعة في ألمانيا مشاريع PIRMASENS - GELSENKIRCHEN MANNHEIM - ESSEN - DUISBURG wuppertal DUSSLDORF والتي تتناسب مع مختلف شرائح العملاء من حيث الاستثمار او السكن، وتشمل شققا وبنايات كاملة، بمساحات مختلفة من غرفة وصالة، 3غرف وصالة، قريبة من وسط المدينة والأسواق ومحطات القطار، مع ضمان تأجير بعائد 12%.