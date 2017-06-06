55% لا يحصلون على مزايا إضافية بجانب راتبهم

18% يرتبط ولاؤهم لشركتهم بالراتب الذي يتقاضونه

38% زادت رواتبهم في 2016.. و58% لم تزد إطلاقاً

كشف استبيان لموقع الوظائف «بيت.كوم»، بالتعاون مع منظمة «يوجوف» لأبحاث السوق، تحت عنوان «الرواتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن 52% من المجيبين في الكويت راضون عن الرواتب التي يتلقونها حاليا. كما يعتقد 45% منهم بأن الرواتب تشهد ارتفاعا في الدولة، بينما رأى 29% أن هذه الرواتب لا تشهد أي تغيير.

الراتب الحالي

وأوضح 55% من المجيبين في الكويت أنهم لا يحصلون على مزايا إضافية إلى جانب راتبهم الأساسي، في حين قال 31% إن حزمة رواتبهم الحالية تشمل الراتب الأساسي والمزايا، من ناحية أخرى، قال 14% من المجيبين بأنهم يحصلون على رواتبهم الأساسية إضافة إلى المزايا والعمولات.

وبالنسبة للمجيبين الذين يحصلون على مزايا إضافية، شملت أبرز هذه المزايا: تأمين صحي شخصي بنسبة 28%، وتذكرة طيران سنوية بنسبة 23%، وبدل سكن بنسبة 19%.

وفيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، قال 59% من المجيبين في الكويت إن شركاتهم تمنحهم هذه المكافآت، ويحصل 6% منهم على راتب تقاعد، بينما يحصل 13% على مزايا أخرى. من ناحية أخرى، صرح 24% بأنهم لا يحصلون على أي مكافآت نهاية الخدمة.

وقال 18% من المجيبين في الكويت إن ولاءهم تجاه شركتهم يرتبط بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما رأى 42% أن الراتب لا يلعب أي دور على الاطلاق في ذلك. وإلى جانب الراتب، برزت الإدارة (35%)، وفرص التدريب والتطوير (34%) كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في الدولة.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس لحلول التوظيف في «بيت.كوم» سهيل المصري: «يعد الراتب أحد أهم العوامل بالنسبة للموظفين والباحثين العمل في الشرق الأوسط، لذا يسلط هذا الاستبيان الضوء على معدلات الرواتب والادخار والنفقات في المنطقة.

وأضاف: «نحن نجري كل عام العديد من الأبحاث الشاملة حول سوق العمل، وذلك تماشيا مع مهمتنا التي تتمثل في تزويد الأشخاص بالأدوات والمعلومات اللازمة لبناء نمط حياة أفضل. لذلك قمنا بإجراء هذا الاستبيان بهدف تزويد أصحاب العمل بلمحة عامة حول مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم وزياداتهم السنوية».

الزيادة على الراتب

قال 38% من المجيبين في الكويت إنهم حصلوا على زيادة على الراتب في 2016، في حين صرح 58% عن عدم حصولهم على زيادة على الاطلاق.

وأظهر 43% من المجيبين الذين حصلوا على زيادة رضاهم الكبير أو المتوسط عن هذه الزيادة. من ناحية أخرى، يتوقع أكثر من نصف المجيبين (53%) في الكويت الحصول على زيادة في العام 2017.

الخطط المستقبلية والتوقعات

قال معظم المجيبين في الكويت (61%) إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أخرى في القطاع عينه خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما عبر 41% عن رغبتهم في البحث عن وظيفة أفضل في قطاع آخر.

وعند سؤالهم عن الاتجاهات المستقبلية، قال 45% من المجيبين إن الرواتب تشهد ارتفاعا في الكويت، وشملت العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الرواتب: التضخم/ارتفاع تكاليف المعيشة (29%)، والمنافسة الشديدة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها (27%)، وازدياد الفرص والنمو الاقتصادي في الدولة (25%).

وأضاف المصري: يمكن للأشخاص المهتمين بالحصول على معلومات محددة حول الرواتب، اللجوء إلى بعض الأدوات كأداة البحث عن الرواتب من بيت.كوم والتي تساعد أصحاب العمل على اكتشاف الرواتب التي تقدمها الشركات الأخرى في نفس قطاعهم.

كما تتيح هذه الأداة للمهنيين مقارنة رواتبهم برواتب الأشخاص الآخرين في المنطقة، وبالتالي معرفة ما إن كانوا يحصلون على رواتب عادلة مقابل العمل الذي يقومون به.

وتعد بيانات هذا الاستبيان مهمة بالنسبة لأصحاب العمل والباحثين عن وظائف على حد سواء، كونها تساعد المهنيين على التوفيق بين توقعاتهم ومتوسط الرواتب في سوق العمل.

معدلات الادخار والنفقات

قال 16% من المجيبين إن تكاليف معيشتهم ارتفعت بنسبة 16% إلى 20%، حيث شهد المجيبون ارتفاعا في أسعار الإيجارات (78%)، والأطعمة والمشروبات (75%) والخدمات (43%). أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يتوقع ثلاثة أرباع المجيبين (75%) ارتفاع تكاليف المعيشة خلال عام 2017.

وعلى الرغم ذلك، قال 60% من المجيبين في الكويت إنهم قادرون على ادخار نسبة من راتبهم، بينما صرح 54% بأنه يمكنهم تحويل نسبة من رواتبهم إلى بلدهم الأم.

النفقات والاستثمارات

شملت أكثر الأمور التي ينفق المجيبون أموالهم عليها: الإيجارات (55%)، والأطعمة وتناول الطعام في الخارج (13%)، والتعليم والمدارس وكتب الأطفال (11%). وعندما سئل المجيبون عن عدد مرات تناولهم الطعام في الخارج، صرح 16% بأنهم يتناولون الطعام في الخارج بشكل يومي، بينما قال 21% إنهم يقومون بذلك بضع مرات في الأسبوع، والباقي عدد أقل من المرات.

من ناحية أخرى، يمتلك أكثر من ثلث المجيبين (36%) منزلا خاصا بهم، وعبر 23% عن رغبتهم في امتلاك منزل في بلد إقامتهم، بينما يود 79% امتلاك واحد في بلدهم الأم.