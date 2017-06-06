قامت شركة بيت الطاقة القابضة، بتوقيع اتفاقية تخارج من كامل حصتها البالغة 90% في إحدى شركاتها التابعة بالكويت بقيمة 2.6 مليون دينار.

وأوضحت «بيت الطاقة» في بيان للبورصة، أن إتمام عملية التخارج مرهون بوفاء المشتري بجميع التزاماته وفقا لبنود الاتفاقية ونقل ملكية الحصص بعد تخارج الجهات غير المسيطرة في موعد أقصاه 15 يوما.

وتابعت، إن الأثر المالي الناتج لعملية التخارج هو تحقيق خسائر يتعذر حاليا تحديدها إلى حين الانتهاء من إقفال دفاتر الشركة التابعة وتحديد القيمة الدفترية لها.

وأشارت «بيت الطاقة» أنه سيتم تسجيل تلك الخسائر في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة في الربع الثاني من العام الحالي.