يوسف لازم

وافقت الجمعية العمومية لشركة وربة للتأمين على كل بنود جدول اعمال السنة المالية الثامن والثلاثين وذلك بنسبة حضور 72.72% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت مناقشة البيانات المالية والخطط المستقبلية لتنمية ايرادات وعائدات الشركة للفترة المقبلة وحققت الشركة ارباحا صافية بلغت 276.2 ألف دينار بربحية للسهم بلغت1.98 فلسا، فيما بلغت العوائد الاستثمارية 816.3 ألف دينار والأرباح المحصلة من النشاط التأميني 175.3 ألف دينار، وبلغت ايرادات التشغيل 19.3 مليون دينار، في حين أوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للعام المنتهي في 31 دسيمبر2016.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الادارة للشركة أنور جواد بوخمسين، إن الشركة استطاعت ان تحافظ على حصتها في سوق التأمين كونها تعد احدى كبرى شركات التأمين في الكويت، مبينا انها استمرت في توسيع نشاطها وتقديم خدمات متنوعة في مختلف قطاعات التأمين بهدف تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية، حيث قامت بالاهتمام بالتأمين الصحي والتأمينات الشخصية بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية.

وأكد بوخمسين انه كلف مستشارين دوليين لمواصلة نمو الشركة وتحسين الأداء والربحية والمنافسة بشكل أكثر فاعلية وبشكل متزايد في سوق التأمين المحلي، اضافة إلى ذلك مواصلة النمو في الأسواق المجاورة والعالمية حيث ان طموحنا على المدى الطويل، وهدفنا المستقبلي سيكون خارج الكويت، ومع مرور الوقت سنقوم بالتحقيق في فرص خارج الكويت لوضع وربة كشركة رائدة في مجال التأمين في الشرق الأوسط،

وأشار بوخمسين إلى أن هناك هيكلة ستشمل تعيين موظفين جدد لتقديم مهارات وخبرات إضافية للشركة كما تشمل إعادة تصميم منتجات وربة التأمينية الأساسية لتحسين الأداء وخدمة العملاء كهدف أساسي تصبو اليه.

وتابع بوخمسين أنه تم الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية من قبل لجنة تم تشكيلها حديثا، برئاستي، ونتوقع أن نرى النتائج الأولى للاستراتيجية الجديدة في النصف الثاني من عام 2017 والتأثير الكامل للاستراتيجية الجديدة سيظهر في عام 2018.

وفي مجال إعادة التأمين العالمي، قال بوخمسين: ركزت الشركة على أن تكون اتفاقياتها مدعومة من قبل شركات اعادة ذات ملاءة عالية وقدرات فنية كبيرة وتم تجديد جميع اتفاقيات إعادة التأمين بشروط افضل مما كانت عليه في السابق.