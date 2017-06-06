الدليل يتضمن مجموعة من المبادئ لتعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال النصف الاول من عام 2017 اكثر من 20 ورشة عمل للمستويات الادارية المختلفة من العاملين للتعريف والتدريب على «دليل حماية العملاء» الصادر عن بنك الكويت المركزي، والمتضمن مجموعة من المبادئ العامة الهادفة لتعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء فضلا عن خلق وعي مصرفي حول المضامين الواردة في دليل حماية العملاء.

وقال رئيس وحدة شكاوى العملاء في «بيتك» عبداللطيف الفضلي في تصريح صحافي ان ورش العمل والبرامج التدريبية شملت مسؤولين من الادارة العليا وموظفين من مختلف المستويات، للتأكيد على الاهمية الكبيرة للدليل وضرورة التعريف ببنوده الرئيسية ومحتوياته الاساسية، والحث على الالتزام بما جاء فيه من تعليمات، وذلك ضمن الاهتمام والحرص الدائمين من «بيتك»، والتزامه التام بالتعليمات والضوابط من الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الذي لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح البنوك وعملائها، وتوفير سبل الحماية من خلال اطر تنظيمية وقانونية رشيدة.

واضاف الفضلي ان «دليل حماية عملاء البنوك» يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات والضوابط التي جاءت مكملة لضوابط وتوجيهات سبق ان اصدرها بنك الكويت المركزي، ما استوجب من «بيتك» العمل على تحديث او استحداث سياسات واجراءات عمل جديدة وضوابط وتعليمات داخلية تتوافق مع المتطلبات الواردة في الدليل وتفعيلها، وتكثيف الجهود لتدريب الموظفين وتعريفهم، مع توعية العملاء، وقد تم وضع الدليل على موقع «بيتك» على الانترنت kfh.com ليسهل على من يريد من العملاء الاطلاع عليه والتعرف على محتواه المتضمن مسؤوليات والتزامات العميل، كما تم نشره على صفحات بيتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحث الفضلي العملاء على قراءة الدليل والاطلاع عليه للتعرف على مسؤولياتهم وواجباتهم وكذلك على طبيعة العلاقات التعاقدية بينهم وبين البنك عند اجراء اي معاملة (تعاقد)، حيث يتضمن عشرة مبادئ رئيسية هي: «المعاملة بعدل ومساواة» حيث يتعين على البنوك، وخلال جميع مراحل تعاملها مع العملاء، مراعاة ان تتسم تعاملاتها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة دونما تمييز، و«الإفصاح والشفافية» التي يتعين على البنوك بموجبها ان توفر للعملاء المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، بوضوح وبساطة ودقة، ومن المبادئ الاخرى التوعية والتثقيف المالي والالتزام بالسلوك المهني وحماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية خصوصية وسرية المعلومات وتوفير الأنظمة الآمنة للتعاملات الالكترونية ومعالجة شكاوى العملاء، ومراعاة التنافسية وتعارض المصالح وحماية العملاء من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي.