قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق لشهر مايو ان أسواق الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أغلقت على تراجع باستثناء مصر، حيث تراجعت أسواق دبي، وأبو ظبي، والسعودية، وقطر بنسبة 2.2%، و2.1%، و2%، و1.6% على التوالي.

بينما انسحبت صناديق الشرق الأوسط من أسواق الإمارات في ضوء النشاط العقاري المنخفض وانخفاض السيولة، والتي أدت إلى تراجع أسواق دبي وأبو ظبي. وعلى الرغم من الأحداث الإيجابية التي تشهدها السعودية مثل زيارة ترامب وإعلان شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال عن إدراج السعودية ضمن الأسواق الناشئة قريبا، إلا أن التوقعات الهشة بشأن النفط أدت إلى عدم تفاؤل المستثمرين.

كما انخفض المؤشر السعري والمؤشر الوزني للكويت بنسبة 0.8%، و0.9% على التوالي، بينما كانت مصر هي البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت أرباحا بنسبة 5.6% في الشهر الماضي، حيث رحبت هيئات الاستثمار الأجنبية بجهود البنك المركزي للحد من التضخم وزيادة استثماراتهم.

وأوضح التقرير أن القيمة المتداولة وأحجام التداول في مايو أحدثت حالة سلبية، وخاصة مع تراجع حجم التداول بنسبة 35%، في حين تراجع دوران رأس المال في السوق بنسبة 7.2%. وشهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء قطر ومصر، انخفاضا في السيولة.

وشهدت الكويت انخفاضا بنسبة 75% في السيولة، في حين انخفضت السيولة بنسبة 22% في دبي، لذا أصبح انخفاض السيولة أمرا شائعا في بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة بسبب ضعف النشاط التجاري في شهر رمضان.

ومن حيث تقدير القيمة، كانت ربحية السهم في المغرب (18.9 ضعفا)، وقطر (14.33 ضعفا)، والكويت (14.22 ضعفا) حيث كانت الأسواق في وضع ممتاز، في حين كانت أسواق دبي والبحرين (9.3 أضعاف)، ومصر (9 أضعاف) بمنزلة أسواق الخصم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأغلقت العديد من الأسهم الممتازة على تراجع في مايو، في حين حققت شركات مثل موانئ دبي العالمية، والشركة الكويتية للأغذية، ومصرف الريان مكاسب بنسبة 12.5%، 11.3% و6% على التوالي.

ومن المتوقع أن توسع موانئ دبي العالمية عمليات التشغيل الخاصة بها مع دول مثل روسيا، حيث حصلت بالفعل على تصريح لتشغيل الحاويات بميناء سانتوس في البرازيل.

وانخفض خام برنت بنسبة 2.7% في مايو 2017 ليهبط إلى 50.31 دولارا مقارنة مع 51.73 دولارا في نهاية أبريل 2017. ولذلك، قررت الدول الأعضاء في منظمة أوپيك والدول غير الأعضاء زيادة تخفيضات الإنتاج الحالي لمدة تسعة أشهر حتى مارس 2018.