محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن يتم طرح مناقصة انشاء مجمع العطريات المخطط لاقامته في البحرين، والذي سيتم تطويره من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة نوجا القابضة البحرينية في سبتمبر المقبل.

وقالت ميد انه كان من المرتقب ان توقع الكويت والبحرين اتفاقا لبدء العمل في اقامة المصنع المقررة طاقته بنحو 1.2 مليون طن في مايو الماضي، الا ان اي اعلان بهذا الشأن منذ ذلك الحين لم يصدر حتى الآن.

وقد تم إحياء المشروع المقدرة تكلفته بحوالي 1.5 مليار دولار العام الماضي - بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقا مبدئيا لتطوير مرفق العطريات.

وفي تصريح له لمجلة ميد، كان وزير النفط عصام المرزوق قد ذكر في ابريل الماضي ان اصحاب المشروع يبحثون عن شريك خارجي من كوريا الجنوبية واليابان.

ومضت المجلة الى القول بأن المجمع الذي سيتم دمجه مع مصفاة نفط البحرين (بابكو) التي ستوفر له المواد الخام، بصدد دراسة نموذج التمويل الذي يقوم على اسهم وتمويل خارجي بنسبة 70 إلى 30 على التوالي. ومن المقرر ان ينتج مجمع العطريات جلايكول الإثيلين والإثيلين وغيرها من المنتجات.