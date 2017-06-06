أظهرت بيانات رسمية صدرت امس أن الكويت أصبحت ثالث أكبر مورد للنفط الخام الى اليابان اثر تزويدها بإجمالي 7.71 ملايين برميل خلال ابريل الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي بلغت خلال ابريل الماضي 7.71 ملايين برميل أو ما يعادل نحو 257 ألف برميل يوميا، إلا أنها تراجعت رغم ذلك بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتسجل بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت ان الكويت زودت اليابان بنسبة 7.3% من إجمالي وارداتها من النفط الخام خلال ابريل الماضي لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في هذا المجال خلف السعودية والإمارات ومتقدمة على قطر وروسيا.

وبينت ان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان رغم تراجع صادراتها خلال ابريل الماضي بنسبة 2.6% على أساس سنوي الى 1.39 مليون برميل يوميا تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بإجمالي 833 ألف برميل يوميا بزيادة نسبتها 24%.

وأضافت أن قطر تراجعت إلى المرتبة الرابعة بإجمالي 247 ألف برميل يوميا تلتها روسيا في المركز الخامس بإجمالي 220 ألف برميل يوميا.

وقالت إن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع خلال ابريل الماضي بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 3.53 ملايين برميل يوميا وهو أول زيادة من نوعها منذ ثلاثة أشهر. وأشارت إلى أن واردات الشرق الأوسط شكلت نسبة 84% من إجمالي واردات اليابان من النفط خلال ابريل الماضي وذلك بتراجع نسبته 3.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.