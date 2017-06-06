وقعت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف»، اتفاقية تسوية لإعادة جدولة مديونتها مع «البنك التجاري الدولي - مصر»، بقيمة 25.2 مليون دولار.

وتابعت «بتروجلف» في بيان للبورصة، أن الاتفاقية تشمل تسديد الديون على فترة 5 سنوات بأقساط ميسرة تبدأ من نوفمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر عام 2022.

وأضافت أن الاتفاقية سينتج عنها انخفاض الالتزامات المتداولة قصيرة الأجل عن القروض بنسبة 94%، لتنخفض من 25.22 مليون دولار، إلى 1.4 مليون دولار، موضحة أن ذلك لن يؤثر على ربحية السهم.

وأشارت «بتروجلف» إلى أن جدولة الديون ستنعكس إيجابيا على التدفقات النقدية للشركة وتحسين الهيكل التمويلي للشركة، مما سيعزز توفير السيولة لدعم أنشطتها التشغيلية.