قال رئيس مجلس إدارة شركة الميادين الوطنية الشيخ صباح السلمان الصباح إن استراتيجية الشركة شهدت خلال العام الماضي تطورا غير مسبوق سواء لجهة توسعاتها أو في أنشطتها التشغيلية.

وأضاف الشيخ صباح خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أن ميادين نجحت خلال 2017 في تنفيذ غالبية الخطط التي وعدت بها مساهميها، مشيرا إلى أن السياسة الإصلاحية التي تبنتها الإدارة الجديدة أسهمت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وعلى رأسها تنشيط المبيعات وضغط المصروفات، ما انعكس إيجابا ومباشرة على نتائج أعمالها.

وقال الشيخ صباح إن سقف طموحات ميادين ارتفع في عام 2017 كثيرا وتجاوز تطوير خدماتها ما قاد إلى إضافة المزيد من المشاريع إلى أنشطتها التشغيلية تتميز بآفاق أعلى تتجاوز المساهمة في تطوير الرياضة بشكل عام في الكويت ورياضة الرماية بصفة خاصة.

وشدد الشيخ صباح على أن ميادين تسعى إلى الارتقاء بأنشطتها بما يسهم في بناء جيل صاعد قادر على المنافسة ليس فقط في ميادين الرماية، بل في كل ميادين الرياضة وميادين العمل والإنتاج في الكويت وفي كل المحافل الدولية.

وأشار الشيخ صباح إلى انه على صعيد مؤشرات الأداء المالي تمكنت ميادين من زيادة إيراداتها بنسبة 23%، فيما نجحت في تخفيض مصروفاتها بنسبة 18%، منوها إلى أن الإدارة التنفيذية استطاعت في الوقت نفسه خفض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 51%.

وقال إن استراتيجية ميادين تتضمن النهوض بأداء الشركة على كل المستويات، وأن مؤشرات ذلك بدأت في الظهور لجهة التحسن الملحوظ في أدائها المالي.

وأضاف الشيخ صباح أن مجلس الإدارة يبذل كل الجهود الممكنة ويعمل جنبا إلي جنب مع الإدارة التنفيذية على تطوير الأداء المالي للشركة ليلبي طموحات مساهميها وعملائها، مبينا أن تحركاتها في هذا الخصوص تتناسب مع أعلى المعايير العالمية وعلى النحو الذي يمكن ميادين من زيادة التدفقات النقدية وأرباحها التشغيلية وتنويع إيراداتها علي النحو الأمثل.

وعلى صعيد العملاء، بين الشيخ صباح أن الشركة استطاعت تطوير أنشطتها وتنويع خدماتها قي مسعى منها لجذب شرائح أكثر من العملاء والفئات العمرية المختلفة، مع الحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع الرواد سواء في داخل ميادين الرماية أو خارجها.

ونوه إلى أن ميادين قامت بتخصيص وتجهيز عدد من المواقع في النادي لاستقبال العائلات بما يتناسب والخصوصية المطلوبة لرواد النادي وأسرهم وعائلاتهم.

ولفت الشيخ صباح إلى أن طموحات ميادين لم تتوقف عند تطوير خدماتها باعتبارها المقدم الحصري الوحيد لهذا النوع من الخدمات الترفيهية والرياضية، إذ انتهجت استراتيجيات توسعية أكثر طموحا تهدف إلى فتح آفاق جديدة وأسواق جديدة في مجال التدريب والميادين في الخليج العربي.