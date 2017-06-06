جددت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية الشراكة مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لمدة 5 سنوات استمرارا للنجاح الذي حققته هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية سعيا إلى تمكين صناع القرار والباحثين الكويتيين من الاستفادة من خبرات الكلية ولتعزيز التعاون بين الجانبين.

وحضر حفل التوقيع مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين إضافة إلى عدد من المسؤولين من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وقالت مديرة إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعرفة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أماني البداح إن اتفاقية الشراكة الخاصة بتمديد التعاون مع الكلية في (برنامج الكويت في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية) تأتي استمرارا للتعاون البناء الذي تم مع الكلية خلال السنوات الماضية وشهد إجراء عدد من البحوث العلمية وإقامة ندوات وورش عمل ناقشت المستجدات السياسية والاقتصادية في العالم اضافة إلى زيارة باحثين وأكاديميين كويتيين إلى الكلية للاطلاع على برامجها والاستفـــادة مـــن باحثيهــا.

من جهته قال مدير البرامج الدولية في المؤسسة م.يوسف المزيدي إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعمل على بناء مجموعة من المعارف المفيدة لصانعي القرارات في الكويت مضيفا أن الشراكة مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية هي استجابة لإستراتيجية المؤسسة الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية لتعزيز البحث العلمي وتحفيز الباحثين الكويتيين على العطاء العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية.