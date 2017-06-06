محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن وزارة الأشغال العامة تدرس طرح المناقصات الخاصة بحزم الأعمال المقبلة في مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير البحري المقرر بناؤه في جزيرة بوبيان في غضون 6 أشهر من الآن. ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها انه لم يتم البت في الجدول الزمني لطرح المشروع ـ والذي مازال موعدا تجريبيا، ومعلقا بشكل كبير على قرارات الحكومة.

واشارت المجلة إلى أن حزمة الأعمال الأولى الخاصة بإنشاء المرحلة الأولى من المشروع من المتوقع إنجازها قبل نهاية العام.

في غضون ذلك، قالت المجلة إن العقد الذي تبلغ قيمته 449 مليون دولار، يقضي اساسا بمعالجة التربة وأعمال وضع الأساسات، وقد تمت ترسية العقد في الأصل في عام 2006 على التحالف القائم بين شركة هاربور الهندسية الصينية، وشركة جلفار الهندسية في عمان وشركة الخليج للحفر الكويتية.

وكان من المقرر أصلا افتتاح الميناء في عام 2010. ولكن ترسيات العقود بدأت تتأخر عن الجداول الزمنية المقررة بعد الترسية الأولى في عام 2006. أما المجموعة الثانية من مشروع إنشاء رصيف المرسى والمراسي الأخرى وأعمال التجريف فلم تتم ترسيتها الا في عام 2010. وقد اضطرت السلطات في ضوء ذلك الى إعادة النظر في التاريخ المستهدف لافتتاح المشروع وتأجيله إلى عام 2016، وهو الموعد الذي تم تفويته ايضا.