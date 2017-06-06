حايك: هدفنا إقامة رحلات مباشرة بين الكويت وسيئول

عبدالرحمن خالد

بمناسبة اعتماد وكالات بودي للطيران كوكيل عام لمبيعات الخطوط الجوية الكورية في الكويت، اكد المدير العام لمجموعة بودي للطيران روبير حايك أهمية هذا التمثيل الجديد خلال عشاء نظم لهذه المناسبة في فندق الشيراتون.

وأوضح حايك أن الهدف المشترك بين وكالات بودي للطيران والجالية الكورية في الكويت ممثلة بالسفارة الكورية والمجلس السياحي الكوري هو إقامة رحلات مباشرة بين الكويت وسيئول.

واضاف ايضا ان الاستحواذ على وكالة الخطوط الجوية الكورية يتزامن مع الذكرى السنوية ٣٣ لتأسيس مجموعة بودي للطيران وتماشيا مع سياسة الشركة على اساس «التعاون الدائم مع الافضل» حيث انها تشارك معهم شغف التميز في الخدمة.

هذا، وتحدث حايك عن الخبرة الطويلة التي اكتسبتها مجموعة بودي للطيران كممثل لأهم وأفضل شركات خطوط الطيران العالمية في الكويت من خلال العقلية المنفتحة على الابتكار المستمر في الاعمال التجارية والذي يجعلها تتجاوز الالتزامات التي تضعها تجاه شركائها وتتخطى توقعات عملائها.

وحضر الحفل السفير الكوري لدى الكويت يو يونشول، وكبار المديرين الاقليميين للطيران الكوري والادارة العليا للشركات الكورية وكبار المديرين من شركات القطاع النفطي وحشد من مديري مكاتب السفر في الكويت.

ووجه نائب الرئيس الاول للمقر الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في الخطوط الجوية الكورية كلمة الى المدعوين أعرب فيه عن حرصه على تحقيق الاهداف المشتركة مع مجموعة بودي للطيران، شريكها الجديد في الكويت.

كما تعتبر الخطوط الجوية الكورية من اكبر شركات الطيران العالمية مع ١٦٠ طائرة وتشغيل اكثر من ٤٦٠ رحلة جوية في اليوم الواحد الى ١٣١ مدينة في ٦٤ بلدا في جميع انحاء العالم، مع رحلات داخلية الى ١٣ مدينة في كوريا الجنوبية.

وقد نقلت شركة الخطوط الجوية الكورية أكثر من 25 مليون مسافر في عام 2016 وتم شحن 1551 ألف طن من كوريا الى جميع انحاء العالم ويعتبر مطار إنتشون الدولي في سيئول المركز الرئيسي الدولي للطيران الكوري.

كما تقوم شركة الخطوط الجوية الكورية بدور محوري في تعزيز السياحة الى كوريا الجنوبية في جميع أنحاء العالم.

وأعرب السفير يونشول عن تهانيه للنجاح المتواصل لشركة بودي للطيران ودعا المسافرين الكويتيين لزيارة كوريا خلال هذا الصيف واكتشاف ما تقدمه كوريا من الجمال الطبيعي والثقافة والرياضة والمغامرات فضلا عن مرافق التسوق العديدة في البلاد.