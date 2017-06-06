الصانع: 118.6 مليون دينار حقوق الملكية.. و118.8مليوناً الأصول

الصالح: افتتاح مركز الرعاية الأول في الربع الأخير من 2017

افتتاح مركز جديد كل ربع ومنظومة الشركة تنتهي بالكامل في 2020 محمود فاروق

قال رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» مطلق الصانع ان الشركة تقوم حاليا بتجهيز المستندات اللازمة للتقدم بعمل الإجراءات المتعلقة بإدراج أسهمها في البورصة بعد السنة المالية الثانية للتأسيس مع الأخذ بالاعتبار أنها شركة مساهمة عامة وتستوفي لوائح وقواعد هيئة الأسواق المتعلقة بالإدراج.



وأضاف الصانع على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور 100% ان مجموع حقوق الملكية للشركة بلغ 118.6 مليون دينار، ومجموع الأصول 118.8 مليونا، مبينا أن جميع التدفقات المستخدمة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



وذكر أن قطاعات الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع خطط وبرامج تتواءم مع موارد وإمكانيات الشركة خلال المرحلة التأسيسية، والعمل مع شركات كبرى متخصصة كل في مجاله، بالإضافة إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع قطاعات وزارة الصحة المختلفة باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال الشركة.



وأكد ان الشركة حريصة على إدارة النقد بشكل سليم من خلال استثمار رأسمال الشركة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأفضل العوائد الاستثمارية، علاوة على تعزيز علاقات الشركة المصرفية مع البنوك المحلية لتوفير الموارد المالية وضمان التمويل المالي اللازم لإنجاز مشروعاتها حسب الجدول الزمني المستهدف.



من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي د.أحمد الصالح، إن الشركة ستنفق ما يقارب 180 مليون دينار في السنوات الثلاث المقبلة لمشاريع البنية التحتية الصحية.



وأكد الصالح قيام الشركة بالنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق المحلي في القطاع الطبي ودراستها بقصد الاستحواذ عليها أو شراء حصص مؤثرة فيها، والتي من أهمها الاستحواذ على إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية.



وأضاف أن مجلس الإدارة قام بوضع الرؤية الأولية للشركة والتي تنص على أن تكون شركة ضمان جهة رائدة في توفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة من خلال تقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية، متضمنة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، ومجموعة واسعة من الخدمات المساندة (المختبرات الطبية، مراكز الأشعة، الإسعافات)، وإدارة مشاريع الرعاية الصحية بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.



وأعلن عن افتتاح مركز الرعاية الأول في الربع الأخير من العام الحالي على يتم افتتاح مركز جديد كل ربع لحين الانتهاء منها خلال مرحلة التشغيل الجزئي التي تنتهي في عام2019 منوها إلى أن منظومة الشركة بالكامل ستنتهي في عام 2020.



وحول طبيعة العلاقة بين الشركة ووزارة الصحة، قال الصالح إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة المستدامة بين الجانبين، بالإضافة إلى التنسيق والاتفاق على خطة العمل المشتركة لتحقيق الأهداف المدرجة في خطة التنمية.



ونوه إلى ان اللجنة انتهت من إعداد صيغة العقد الإطاري للشراكة بين الوزارة والشركة وأخذ موافقات الجهات الرقابية عليها، حيث تتضمن البنود الرئيسية تعريف شريحة عملاء الشركة ومستويات الرعاية الصحية المقدمة من الشركة، والدعم والإسناد الإداري والفني من الوزارة.

5 أولويات لـ «ضمان» خلال الفترة الأولى للتشغيل

قال مطلق الصانع إن أهم أولويات المرحلة المقبلة للشركة هي:

1- العمل على تطوير الجهاز التنفيذي.

2- توفير الكفاءات من الطاقم الوظيفي الطبي.

3- البدء بأعمال التشغيل الجزئي، وتأسيس جهاز الخدمات المساندة والمعلوماتية.

4- وضع وتنفيذ الهيكلة المالية وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الطبي تكون مكملة لمنظومة عمل الشركة.

5- تكريس مفهوم نموذج المنظومة الصحية والضمان الصحي.

إستراتيجية ثلاثية لـ «ضمان» لتطوير الرعاية الصحية

استعرض د.أحمد الصالح الرؤية الأولية لمجلس إدارة الشركة وتم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور:

المحور الأول: الأهداف التنموية، ويشمل العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية.

المحور الثاني: يتعلق بأهداف الشركة الخاصة بقطاع الرعاية الصحية وهي ضمان مجتمع صحي من خلال تقديم مجموعة من التدابير الصحية الوقائية.

المحور الثالث: ربط الأهداف المؤسسية للشركة، وهي العمل على جعل شركة «ضمان» رائدة في قطاع الرعاية الصحية وفي تقديم الخدمات المتكاملة عالية الجودة.