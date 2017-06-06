الجوعان: المشترون الجدد سيعودون للبورصة الكويتية مرة أخرى في الوقت المناسب محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» بدر الجوعان، ان عام 2016 كان عام التحولات الجوهرية في مجموعة امريكانا، بما فيها تحول الملكية، فالمساهمون الذين انشأوا هذه الشركة الذين واكبوا تطورها، خلقوا اسما قويا عبر منطقة الشرق الاوسط، وجاء المساهمون الجدد بعقلية مشابهة، وتعهدوا بأن تحافظ امريكانا على صدارتها لقطاع الاغذية في المنطقة.



جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت امس ووافقت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بنسبة 615% من القيمة الاسمية للسهم، اي بمبلغ 615 فلسا لكل سهم، وذلك بعد خصم اسهم الخزينة.



وذكر الجوعان في تصريحاته ان المشترين الجدد للشركة كانت لديهم رغبة في الانسحاب من البورصة بالكويت، لكنهم سيعودون لها مرة اخرى في الوقت المناسب، لافتا الى انه تم تغير بعض مواقع الشركة بحكم انتقال المكتب الرئيسي للشركة الى الامارات.



واضاف ان العام الحالي هو من اكثر الاعوام توزيعا للارباح على مساهمي الشركة، نظرا لتحقيق فائض في ارباح الشركة، لافتا الى ان انتقال مجلس الادارة من كويتي الى اماراتي هو امر جديد، لكنه لم يكن له اي اثر على اداء الشركة او على مستوى ارباحها المحققة.



واشار إلى انه تم اطلاق عدد من المبادرات التي تركز على الكفاءة والقيمة المضافة، حيث تم استكمال اعادة الهيكلة التنظيمية لنشاط المطاعم والتحول من التوزيع الجغرافي الى التوزيع على اساس العلامات التجارية، مما يزيد التركيز على كل علامة، ويمكن من سرعة اتخاذ القرارات ويدعم سرعتها وفعاليتها، كما انه تم تعيين عدد من القيادات ذات الخبرة والسجل الحافل بالنجاحات، وتجديد وتبسيط ودعم التقنية الرقمية ونظم المعلومات.وأشار الجوعان إلى انه تم تخفيض المصروفات الإدارية بالتركيز على فعالية التكاليف والنظم، والتركيز أيضا على الاستخدامات الرأسمالية وإغلاق المحلات التي تحقق خسائر لتحسين الربحية.



وقال أيضا ان عام 2016 كان عاما مليئا بالتحديات مدفوعا بتباطؤ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتخفيض في قيمة الجنيه المصري بأكثر من 100%، مضيفا ان نمو الإيرادات تأثر بسبب التباطؤ إلا انه مازالت الجهود مستمرة لضمان التخفيف من اثر التراجع من خلال زيادة الكفاءة والتركيز على التكلفة، حيث تم إحراز تقدم كبير في 2016 ولا تزال الجهود جارية في عام 2017.وعن الأداء المالي للشركة، كشف الجوعان عن تحقيق الشركة خلال عام 2016 صافي مبيعات قدرها 946.5 مليون دينار، مقابل 967.3 مليون دينار، بانخفاض قدره 2.2%، موضحا ان هذا التراجع راجع للضغوط الاقتصادية في المنطقة، سواء كانت ضغوط الانفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لتراجع الموارد لانخفاض سعر النفط، او انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تعويمه.



اما فيما يتعلق بصافي الارباح، قال انها بلغت 47 مليون دينار مقابل 43.9 مليون دينار في عام 2015، حيث لم يتضمن حساب الارباح والخسائر في عام 2016 نتيجة محفظة الاوراق المالية لانتقالها الى شركة الخير التي تكبدت الشركة في العام الماضي خسائر قدرها 15 مليون دينار.وحقق قطاع المطاعم والتجزئة مبيعات قدرها 564 مليون دينار، مقابل 582 مليون دينار في 2015، بانخفاض قدره 3%. اما قطاع المصانع فقد حقق مبيعات إجمالية قدرها 382 مليون دينار مقابل 385 مليون دينار في 2015، اي بانخفاض قدره 1%.



هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول اعمالها منها قبول الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة وانتخاب اعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وهم محمد راشد العبار وعبدالملك الحقيل وحمد الشافعي وخطار السقا وليونيلا زينو وكيفن بول وزين عبدالله. كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للاوراق المالية، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة الخاص بمكافأة اعضائه بمبلغ وقدره 72 الف دينار.



ويبلغ رأسمال الشركة نحو 40.2 مليون دينار، موزعا على 402 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، علما بأن الشركة تمتلك 10.85 ملايين سهم. وكانت الشركة حققت أرباحا خلال العام الماضي بنحو 46.97 مليون دينار، مقابل صافي ربح بلغ 43.9 مليون دينار خلال 2015، بارتفاع نسبته 7%.

4 مبادئ أساسية للإدارة الجديدة

قال بدر الجوعان انه تمت اعادة النظر في منهج التفكير والعمل لتقوية اساسيات العمل وتفعيل النمو، إذ قال «ان الادارة ملتزمة بأربعة مبادئ اساسية في العمل وهم التركيز على العملاء وسرعة الاستجابة واستخدام التقنية الرقمية، واخيرا الفعالية»، مؤكدا انه على الرغم من الظروف المحيطة المليئة بالتحديات، فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في اداء الشركة، ولايزال هناك الكثير من العمل ليتحقق.