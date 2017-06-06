اليورو يتحرك نحو مزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة

17 مليون دينار إجمالي الدعم المنصرف خلال فبراير

9 ملايين دينار دعم صرف للمواد التموينية.. و8 ملايين لمواد البناء

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن مستوى التضخم في أبريل 2017 استقر للشهر الثاني على التوالي عند أقل ارتفاع سنوي في نحو 4 سنوات، مسجلا 2.6%، وهو أدنى من مستواه الذي سجل 2.9% في أبريل العام الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة 144.3 نقطة في أبريل، ويلاحظ استقرار مستويات الرقم القياسي منذ بداية 2017 وقبل ذلك بعدة أشهر، ويبدو أن تحركات مستويات التضخم تسير في اتجاه تنازلي، وعلى أساس شهري انخفض الرقم القياسي في أبريل بنسبة 0.01%.

وقد ارتفع الرقم القياسي في أغلب المكونات الرئيسية للرقم العام، ويأتي الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار مجموعة النقل كأعلى ارتفاع بين المكونات الرئيسية، حيث فاق 12% في أبريل، ويلاحظ أنه يسير في اتجاه تصاعدي.

ويليه معدل التضخم في مكون الفنادق والمطاعم الذي يسير أيضا في اتجاه تصاعدي، مسجلا 4.5% في أبريل، ثم مكون خدمات السكن، مسجلا ارتفاعا قدره 4.3% لكن يتجه مستوى التضخم في هذا المكون نحو الانخفاض.

وحافظ الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة على زيادته بنسبة 2.9%، فيما سجل التضخم لمجموعتي الصحة والتعليم 1.9% و1.2%، في حين انخفضت مستويات الأسعار في مجموعة الكساء بنسبة 1%، وفي مكون الغذاء 0.2%.

وقد أغلق الدولار في أبريل على انخفاض شهري طفيف مسجلا 304.3 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ليسجل بذلك ارتفاعا سنويا آخذا في الزيادة وصلت 1% في نهاية أبريل، ويلاحظ مسار تنازلي نسبي بدأ منذ بداية العام لسعر الدولار.

وانخفض سعر اليورو بنسبة 2.9% في أبريل على أساس سنوي، ويبدو أن تحركاته تتجه نحو مزيد من الانخفاض، حيث سجل 331.6 فلسا في نهاية أبريل، لكن هذا السعر أعلى بنسبة 1.2% من إغلاقه في الشهر السابق له.

ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن شهر فبراير، فقد بلغ إجمالي الدعم المنصرف خلاله 17.8 مليون دينار، منها أكثر من 9.5 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، كما صرف حوالي 8.3 ملايين دينار دعما لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.

نمو المجموعات الرئيسية

ارتفع الرقم القياسي للأسعار في كل المجموعات الرئيسية الخمس في أبريل عن نفس الشهر من العام الماضي، وكانت مجموعة النقل والمواصلات أعلاها زيادة مسجلة 6.6% تلتها مجموعة الأنشطة والترفيه مرتفعة بنسبة 2.4%، ثم مجموعة المفروشات والسلع بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الصحة والتعليم مرتفعة بنسبة 1.4% وأخيرا مجموعة الأغذية والمشروبات مرتفعة بنسبة 1%، وإن كانت أغلب التحركات المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه نحو الانخفاض باستثناء مجموعة الأنشطة الترفيهية والمطاعم.

في حين استقر الرقم القياسي لمعظم المجموعات الرئيسية بنهاية أبريل عن مستواه في الشهر السابق له باستثناء مجموعة المفروشات والسلع المتنوعة التي سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 0.2%، والمجموعة الرئيسية الأولى التي تضم مكونات الأغذية والمشروبات وخدمات السكن.

المجموعة الرئيسية الأولى

تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية وكذلك الملبوسات، مازال الرقم القياسي لهذه المجموعة يسير بشكل مستقر منذ عدة أشهر، حيث زادت مستويات أسعار هذه المجموعة بنسبة 1% في أبريل على أساس سنوي أي ثلث زيادتها في نفس الشهر من العام الماضي، ويلاحظ أن تحركات أسعار هذه المجموعة المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تنازلي واضح.

وقد بلغت حصة الدعم المنصرف من قبل الحكومة الكويتية إلى مجموعة المواد الغذائية التموينية الأساسية 54% من إجمالي الدعم المقدم خلال فبراير، ويشمل هذا الدعم ما صرف أيضا إلى مغذيات وحليب الأطفال في بطاقات التموين.

استقر الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن في أبريل عن مستواه في مارس الذي شهد ارتفاعا شهريا طفيفا، حيث يلاحظ استقرار نسبي لمستويات الرقم القياسي لمكون خدمات السكن منذ بضعة أشهر، حيث يسير بشكل تصاعدي متدرج، في حين ارتفع الرقم القياسي لهذا المكون بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وتواصل تحركات أسعار خدمات السكن المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التنازلي.

يسير الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية والمشروبات في اتجاه تنازلي كان قد بدأ منذ بضعة أشهر، منخفضا في أبريل على أساس شهري بنسبة 0.5% ويلاحظ اتجاه تنازلي للتحركات المحسوبة على أساس شهري في هذا المكون، كما يلاحظ أيضا استمرار المسار التنازلي للتغير المحسوب على أساس سنوي في أسعار هذا المكون، حيث انخفضت بنسبة 0.2% أي أقل بكثير من انخفاضها في العام الماضي الذي وصل 2.6%.

المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية هو مجموعة الكساء والأحذية، توقف المسار التصاعدي للرقم القياسي لأسعار هذا المكون في أبريل مسجلا 127.5 نقطة أي بتراجع شهري طفيف، أما على أساس سنوي فقد انخفضت مستويات أسعاره بنسبة 1% في أبريل عن نفس الشهر العام الماضي، لتبدأ تحركات أسعار هذا المكون مسارا تنازليا من جديد.

المجموعة الرئيسية الثانية

تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، ويلاحظ أن الرقم القياسي لمكونات هذه المجموعة يسير في اتجاه تصاعدي بشكل نسبي، نظرا لاستقرار ملحوظ في مستويات أسعار مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، حيث زادت مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الثانية بنسبة 1.5%.

المكون الأول في هذه المجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، استقر الرقم القياسي الذي سجلته عند مستواه غير المسبوق الذي وصلته بداية العام الحالي، فلم تشهد تغيرا كبيرا عن مستواها في مارس. بينما ارتفعت أسعار هذا المكون على أساس سنوي في أبريل للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.9% أي أدنى بقليل من الزيادة التي شهدتها العام الماضي، ومازالت التحركات المحسوبة لأسعار هذا المكون في اتجاه تنازلي.

كما تضم المجموعة الرئيسية الثانية أيضا بعض أنواع من السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، وقد زاد الرقم القياسي لهذا المكون على أساس شهري، ليبدأ مسيرة تصاعدية، حيث ارتفع بأعلى نسبة وقدرها 0.2% بين المكونات الرئيسية للرقم القياسي العام، في حين استقرت أسعار هذا المكون في أبريل عن نفس الشهر من العام الماضي وبرغم ذلك تتسم التحركات التي يسجلها هذا المكون بأنها تسير في اتجاه تنازلي واضح.

المجموعة الرئيسية الثالثة

تضم خدمات النقل والمواصلات بالإضافة إلى الاتصالات، يشهد الرقم القياسي لهذه المجموعة استقرارا ملحوظا عند المستويات المرتفعة التي وصل إليها منذ عدة أشهر، ويلاحظ أن التغير المحسوب على أساس سنوي في مستويات الرقم القياسي لهذه المجموعة يسير تصاعديا بعض الشيء، مرتفعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

استقر الرقم القياسي لأسعار خدمات النقل عند المستويات المرتفعة التي وصلتها مسجلة 138.2 نقطة في أبريل، ولم تشهد تغيرا عن مستواها في الشهر السابق له. وعلى أساس سنوي سجلت زيادة هي الأعلى بين المكونات الرئيسية تفوق نسبتها 12% ويبدو أن تلك التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه نحو الزيادة.

كذلك استقرت أسعار مجموعة أنشطة الاتصالات للشهر الثالث على التوالي عند 101.4 نقطة لكنها أقل من مستوياتها التي سادت العام الماضي، فقد انخفضت بشكل طفيف على أساس سنوي بذات النسبة للمرة الثالثة على التوالي، ويلاحظ مسار تنازلي واضح للمعدلات التي تتحرك بها أسعار هذا المكون.

المجموعة الرئيسية الرابعة

تشمل السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، ومثل بعض المجموعات الرئيسية الأخرى يسير الرقم القياسي لهذه المجموعة بشكل تصاعدي مع تغير شهري طفيف لمستويات أسعارها وارتفاع سنوي هو الأعلى في عام مضى نسبته 2.4% للشهر الثاني على التوالي.

يشهد الرقم القياسي لمجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية استقرارا ملحوظا حتى أبريل فلم يطرأ تغير عن مستواه في الشهر السابق له، ويلاحظ أن التحركات الشهرية لهذا الرقم تسير بشكل متذبذب بعد فترة من الاستقرار دامت عدة أشهر. وعلى أساس سنوي زادت مستويات الرقم القياسي لمجموعة الأنشطة الترفيهية بنسبة 0.2% أي بذات النسبة للشهر الثاني على التوالي لتشهد تحركاتها استقرارا منذ بضعة أشهر بعدما سارت في اتجاه تصاعدي.

كذلك لم تشهد مستويات الأسعار في مكون الفنادق والمطاعم أي تغير في أبريل عن مستواها في مارس، كما يلاحظ استقرار معدل الزيادة المحسوبة على أساس سنوي لأسعار هذا المكون مسجلة 4.5% للشهر الثاني على التوالي بعدما كانت تسير في مسار تصاعدي.

المجموعة الرئيسية الخامسة

تلبي حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، مازالت الأسعار في هذه المجموعة تسجل زيادات طفيفة على أساس شهري، حيث ارتفعت بأقل من 0.1% في أبريل وهي ثاني المجموعات فقط التي تسجل ارتفاعا شهريا، وبدأ الرقم القياسي لهذه المجموعة يأخذ اتجاها تصاعديا بشكل بطيء، حيث بدأت تحركات أسعارها المحسوبة على أساس سنوي تتزايد بعدما سارت بشكل مستقر لعدة أشهر، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% في أبريل عن نفس الشهر من العام الماضي والذي سجل زيادة أكبر وصلت 2.4%.

استقر الرقم القياسي لأسعار مكون مجموعة الخدمات التعليمية في أبريل وهو المكون الأول للمجموعة الرئيسية الخامسة، ولم يشهد تغيرا عن مستواه في الشهر السابق له، مع ذلك يلاحظ اتجاه تصاعدي متدرج لمستويات أسعار هذا المكون يتخلله استقرار لعدة أشهر. وقد زادت أسعار هذا المكون بنسبة 1.2% على أساس سنوي وهي الزيادة التي سجلتها أسعاره منذ بضعة أشهر، لكنها أدنى من الزيادة السنوية لنفس الشهر من العام الماضي التي وصلت 3.5%. ومازالت معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تنازلي متدرج يتصف بالاستقرار.

يسير الرقم القياسي لمجموعة الخدمات الصحية في اتجاه تصاعدي واضح، لكن بمعدلات شهرية طفيفة تتسم بالتذبذب. وقد ارتفعت مستويات الرقم القياسي لمكون الخدمات الصحية في أبريل بنسبة 1.8% عن مستواه في ذات الشهر من العام الماضي، وبدأت مسارا تصاعديا بعد وتيرة استقرار ملحوظة في معدلاتها المحسوبة على أساس سنوي.