السحب اليومي يتضمن جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 28 مايو الى 1 يونيو 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: جاسم عبدالله محمد احمد، عدنان خليفة ابراهيم، علي عبدالله حسين المقصيد، الزهراء حسين عبدالله حسين، حسن بايرلي، ريما عزت ترمس، حسين مخلف الهادي سرور، فواز خفيف جحيل علي، ماجد محمد رشيد عبدالله الراشد، جانت انترانيك اغاخنين.

هذا، وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو على جائزة 250 الف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سيجرى في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائـــــزة بقيمة مليـون دينار.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.