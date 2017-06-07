تصميم جديد محسّن يفرض حضوراً واثقاً ويطور لغة تصميم العلامة التجارية

من المتوقع أن تحدث سيارة أزيرا الجديدة كليا من هيونداي تغييرا جذريا في سوق سيارات السيدان الكبيرة في الشرق الأوسط عندما يتم إطلاقها في المنطقة الشهر المقبل. وتسخر هيونداي بإطلاقها الطراز الجديد من أزيرا خبرة تزيد على 30 عاما من أجل إرساء معايير جديدة في شريحة تتسم بالتنافس الشديد.

وتمثل أزيرا الجديدة الجيل السادس من هذا الطراز، الذي يسمى «غراندور» في السوق الكورية، وذلك منذ إطلاقه في العام 1986 كسيارة أصيلة راقية من علامة هيونداي. وقدم كل جيل على مدى الأعوام الثلاثين الماضية مستويات عالية من الراحة والتجهيزات، ومساحات داخلية رحبة للسائق والركاب، وهندسة ظلت تزداد تقدما وتطورا.

وحقق الجيل السابق من أزيرا مبيعات كبيرة في الشرق الأوسط، فيما يمثل أحدث إصدار من هذا الطراز خطوة جريئة في مسيرة تطوره. ويبدو التزام هيونداي المتزايد تجاه الأخذ بزمام الريادة في السوق من نواحي التصميم والتقنية، واضحا في جميع تفاصيلها.

ويتميز تصميم سيارة السيدان الكبيرة بخطوط انسيابية متدفقة، وأشكال جذابة بسيطة تمثل تحديثا شاملا للمحاور البصرية الرئيسية التي تبدعها هيونداي. وتحمل مقدمة السيارة أكبر نسخة من الشبك الأمامي ذي الفتحات المتوالية المتراتبة والمسمى «كاسكيدينغ غريل» (الشبك متوالي الانحدار)، الذي يعتبر أحدث عناصر التصميم في هيونداي ويفرض حضورا جديدا واثقا لعلامتها التجارية. وتتوافق سيارة أزيرا الجديدة كليا في مظهرها الرياضي الفريد مع أحدث مزايا الراحة وتقنيات السلامة التي يتوقعها المشترون المتميزون، بوصفها الطراز الأرقى ضمن سيارات هيونداي.

وتشمل التقنيات المتقدمة الشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة، والصندوق الخلفي الذي يفتح ويغلق كهربائيا، والمقاعد الفاخرة المكسوة بالجلد الطبيعي الناعم. وتعرض شاشة بقياس 7 بوصات صور نظام المراقبة المحيطية، كما تشمل وظيفة التحكم بنظام صوتي محمل بالتطبيق «أوتو» من «أندرويد» و«كار بلاي» من «أبل»، ويتم تجهيز السيارة بهذه الشاشة كميزة قياسية في الأسواق العالمية. ويساهم كل من المقعد المزود بنظام ذاكرة لحفظ وضعيات الجلوس، وفتحة السقف البانورامية، في رفع مستوى الراحة والملاءمة في أزيرا الجديدة.

وجرى تجهيز هذه السيدان الفاخرة بمجموعة من مزايا السلامة الجديدة، التي عززت من تفوقها التقني، فجاءت مشتملة على نظام «سمارت سينس» من هيونداي، وهو نظام شامل متطور لمساعدة السائق، يتم ضبطه وتعديله لضمان سلامته. ويتضمن نظام «سمارت سينس» الشامل هذا نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة على الالتزام بالمسرب، ونظام الكشف النشط عن البقعة العمياء، ونظام تنبيه السائق، ونظام تثبيت السرعة الذكي، ونظام المراقبة المحيطية.

وتجتمع كل هذه المزايا مع محرك قوي، ما يضمن تمتع أزيرا الجديدة كليا بالأداء القوي الذي يتناسب مع تصميمها الاستثنائي. ويأتي الطراز الموجه لسوق الشرق الأوسط مزودا بمحرك 3.5 ليترات سداسي الأسطوانات يولّد 240 حصانا، وهي مواصفة فريدة من نوعها لهذه المنطقة تظهر مدى الثقة التي تتمتع بها الصانعة الكورية في الاستفادة من الإمكانات التي تنطوي عليها السوق.