سيفيك R تحقق وقتاً قياسياً في نوربورغرينغ في ألمانيا

محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.0 ليتر بقوة 306 أحصنة قبل أقل من شهرين من إطلاقها في الولايات المتحدة، حصلت سيارة هوندا سيفيك فئة R لعام 2017 على لقب سيارة الدفع الأمامي الأسرع في العالم بعد أن حققت وقتا قياسيا جديدا في إحدى حلقات نوربورغرينغ الأسطورية في ألمانيا. ففي يوم 3 أبريل 2017، أكملت إحدى سيارات سيفيك فئة R حلقة نوردسكليف الشمالية التي يصل طولها إلى 12.9 ميلا في وقت بلغ 7 دقائق و43.80 ثانية، لتسجل وقتا قياسيا جديدا أفضل من الجيل السابق الأوروبي من فئة R بسبع ثوان، وأفضل بثلاث ثوان من فئة سيارات الدفع الأمامي السابقة.

تساهم عدة عوامل في أن تحقق هذه السيارة وقتا قياسيا جديدا، أولها محرك VTEC TURBO سعة 2.0 ليتر والذي يبلغ أقصى قوته 306 أحصنة وعزم 295 lb.-ft. ويتميز هذا المحرك بأنه يجعل سيارة سيفيك فئة R الجديدة أقوى سيارة هوندا يتم بيعها في الولايات المتحدة، كما أنه يتم تصنيعه في الولايات المتحدة في مصنع محركات هوندا آنا في أوهايو. ومن ناحيته، يساهم ناقل الحركة اليدوي ذو الست سرعات بنسب جديدة ومنخفضة للعتاد في تحسين مستوى تسارع السيارة، في حين ان الحزمة الهوائية الشاملة الجديدة توفر استقرارا فائق السرعة مع توازن مثالي بين الثبات الديناميكي الهوائي والسحب.

أما الهيكل المتين للغاية لسيارة سيفيك فئة R الجديدة كليا، فهو يزن أكثر من 35 رطلا، أي أخف وزنا من طراز الجيل السابق (لموديل السوق الأوروبية)، في حين أنه أكثر متانة بنسبة 38% في مستوى صلابة التوائية. ويعمل نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات الجديد، والذي يعد من الجيل العاشر، على تعزيز الاستقرار عند الكبح ويقلل من الحركة الإجمالية للسيارة، ما يتيح الكبح لاحقا عند المنعطفات، ما يساعد على تحقيق سرعات أعلى في المنعطف أثناء اللف. إن سيارة سيفيك فئة R التي تم تطويرها قبل التصنيع والتي حققت هذا الوقت القياسي تتمتع بالمواصفات التي ستتوفر في السيارة التي يتم تصنيعها للأسواق. تم تثبيت قفص كامل لتعزيز السلامة عند القيادة دون أن يضيف ذلك من صلابة هيكل السيارة. وتم تعويض الوزن الزائد من القفص عن طريق إزالة نظام عرض الصوت والمقاعد الخلفية. واستخدمت السيارة إطارات معتمدة مصنوعة للتركيز على المسار.