تحظى سيارات فورد بقدر كبير من القوة والعزم من خلال محركات أخف وزناً من المحركات التقليدية

هل من الممكن أن تجد سيارة تمنحك القوة حين تريدها، والكفاءة التي ترغبها؟ ستجدون ما تبحثون عنه مع محركات فورد إيكوبوست. تتميز محركات فورد إيكوبوست المبتكرة بالقدرة على توفير قيادة رياضية رشيقة إن كانت في سيارات فورد فوكس وفوكس ST، أو السيارات متعددة الاستعمالات مثل فورد إسكيب وإدج، أو السيارات الرياضية مثل فورد موستانج، أو شاحنات الأداء مثل فورد F-150 رابتر، حتى سيارات السوبركار الفائزة بسباقات لومانز Le Mans، مثل فورد GT الجديدة.

كما أن تقنية محركات فورد إيكوبوست في غاية التطور والإبداع، حيث اكتسبت الشركة من خلالها 275 براءة اختراع في الولايات المتحدة، مع 200 براءة أخرى قيد الانتظار، متفوقة بذلك على أي شركة أخرى مصنعة للسيارات خاصة فيما يتعلق بتقنية الحقن المباشر للوقود مع الشحن التوربيني.

لكن.. كيف يعمل هذا المحرك إذن؟ تستخدم محركات إيكوبوست ثلاث تقنيات رئيسية يتم التحكم بها عبر تطبيق ذكي من تصميم فورد، بهدف تحسين أداء المحرك تحت أي ظرف للقيادة. التقنية الأولى هي الحقن المباشر، التي يتم من خلالها ضخ كميات محددة من الوقود بضغط عال وبصورة مباشرة داخل أسطوانة محرك إيكوبوست كي يقدم مستويات الأداء الأمثل بدون هدر قطرة وقود واحدة.

أما التقنية الثانية فهي الشحن التوربيني التي تميز هذه المحركات، وهي بتأثيرها تشبه الطاقة التي تمنحها جرعة قهوة إسبريسو لتحفيز الحيوية، فالشاحن التوربيني يعطي المحرك دفعة كبيرة من القوة عند الطلب.

وفضلا عن ذلك، يستخدم شاحن توربيني واحد الطاقة المهدورة من عادم المحرك لتدوير عجلة التوربين، والتي تقترن بدورها مع ضاغط الهواء الداخل إلى المحرك. وينتج عن هذا الهواء المضغوط دفعة قوية لتعزيز طاقة الاحتراق في المحرك بصورة أكبر من محركات سحب الهواء الطبيعي وتوفير مزيد من القوة.

أما الميزة الثالثة فهي تقنية التوقيت المتغير للكامات التي تضمن حصول محرك إيكوبوست دائما على الكمية المناسبة من الهواء، كما تفعل الرئتان السليمتان في الجسم، الأمر الذي يحد من هدر الوقود ويتيح الوصول إلى قمة الأداء. ويمتاز محرك إيكوبوست أيضا ببنيته الخفيفة المتماسكة ذات الحجم الصغير مقارنة بالمحركات السابقة، بما يحد من استهلاك الوقود الناجم عن حمل الوزن الزائد ويجعل السيارة اقتصادية أكثر.